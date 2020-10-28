Баку на переговорах с Ереваном будет говорить о возвращении Азербайджану Лачинского и Кельбаджарского районов, части Агдамского района - Алиев

Баку будет поднимать вопрос о возвращении Азербайджану Лачинского и Кельбаджарского районов и части Агдамского района, если Армения выскажет приверженность базовым принципам урегулирования по Нагорному Карабаху, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Завтра в Женеве должны состояться переговоры между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении и там мы увидим, насколько армянская сторона привержена базовым принципам. И после этого мы будем давать уже свою оценку тому, насколько они сейчас актуальны или нет. Хотя в течение этого месяца я неоднократно заявлял, что Азербайджан в целом, там есть, конечно, определенные моменты, которые нас не устраивают, но в целом мы их приняли", - сказал Алиев в интервью агентствам "Интерфакс" и "Интерфакс-Азербайджан".

По его словам, в настоящее время является неактуальным обсуждение возвращение Азербайджану 5 районов вокруг Нагорного Карабаха (Джабраильского, Физулинского, Зангиланского, Губадлинского и Агдамского районов).

"Первый этап мы практически завершили, и поэтому если сейчас армянская сторона выразит приверженность базовым принципам, мы будем уже сразу говорить о передаче под азербайджанский контроль Лачинского и Кельбаджарского районов и части Агдамского районов, которые находятся под оккупацией. Тем самым мы в определенной степени облегчим задачи посредникам, потому что один из важных пунктов будет уже реализован, и нам не надо будет ждать какого-то второго этапа, он сразу должен наступить. Если мы договоримся о политическом урегулировании, то сразу же армянские войска должны будут выведены из Кельбаджарского и Лачинского районов и части Агдамского района", - сказал Алиев.

Президент подчеркнул, что в Баку рассчитывают на то, что переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта будет носить предметный характер, в том числе такой будет и встреча глав МИД Азербайджана и Армении в Женеве 29 октября.

"Хотя агрессивное поведение армянской стороны и то, что они грубо нарушают международное право, Женевские конвенции и совершают военные преступления, конечно же, не говорит о том, что они собираются предметно обсуждать вопрос урегулирования. Но думаю, что, то поражение, которые мы нанесли Армении на поле боя, должно все-таки для них быть серьезным сигналом, что они дальше не могут вести имитационную деятельность, обманывать нас, обманывать сопредседателей МГ ОБСЕ, по существу увиливать от предметного обсуждения вопроса", - отметил он.

Алиев добавил, что Азербайджан ждет от Армении обязательства по выводу войск с оккупированных территорий. "Нам необходимо получить от армянской стороны, в лице высшего руководства, обязательства по выводу войск с оккупированных территорий. Мы этого пока не слышали. Как только это обязательство будет взято армянским руководством, и как только это будет подтверждено и утверждено и сопредседателями Минской группы ОБСЕ, сразу же военные действия мы готовы остановить. При условии, что армянская сторона также их остановит, потому что три нарушения перемирия, все три на совести армянской стороны", - сказал президент Азербайджана.

Полный текст интервью с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым опубликован на сайте www.interfax.az.

A.Aзизов