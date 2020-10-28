Глава МИД Азербайджана заявил замгоссекретаря США о нарушении Арменией Вашингтонской договоренности о гуманитарном прекращении огня

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в среду провел телефонный разговор с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом.

"В ходе беседы Байрамов подчеркнул, что армянская сторона в третий раз нарушила согласованное гуманитарное прекращение огня, грубо нарушив свои обязательства по международному гуманитарному праву, и преднамеренно нанесла удар по мирному азербайджанскому населению в Барде", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

По данным ведомства, Байрамов подчеркнул, что ни в чем не повинные мирные жители, в том числе дети и женщины, в городах, удаленных от зоны конфликта, неоднократно подвергались нападениям со стороны вооруженных сил Армении после встречи в Вашингтоне и накануне запланированных переговоров в Женеве.

"Министр также проинформировал своего коллегу о жертвах среди мирного населения в результате коварного ракетного обстрела со стороны Армении. Биган выразил серьезную обеспокоенность по поводу жертв среди гражданского населения и заявил о недопустимости атак на мирных жителей. Он подчеркнул важность снижения напряженности, и принятия соответствующих мер для достижения политического урегулирования конфликта", - говорится в пресс-релизе.

H.Aббасова