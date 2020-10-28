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Карабахский конфликт 28.10.2020 19:24

Азербайджанская армия разгромила силы и средства противника, обстреливающего города и районы Азербайджана - Минобороны

Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры уничтожения сил и средств противника, обстреливающего азербайджанские населенные пункты.

"Подразделения Азербайджанской Армии разгромили силы и средства противника, подвергшего обстрелу наши города и районы, грубо нарушая режим гуманитарного прекращения огня", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Соответствующие видеокадры можно посмотреть, пройдя по ссылкам:

https://we.tl/t-Bdrb2zwyaN

https://www.youtube.com/watch?v=vyz0GuXsUTc&feature=youtu.be

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]