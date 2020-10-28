Азербайджанская армия разгромила силы и средства противника, обстреливающего города и районы Азербайджана - Минобороны

Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры уничтожения сил и средств противника, обстреливающего азербайджанские населенные пункты.
"Подразделения Азербайджанской Армии разгромили силы и средства противника, подвергшего обстрелу наши города и районы, грубо нарушая режим гуманитарного прекращения огня", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Соответствующие видеокадры можно посмотреть, пройдя по ссылкам:
https://www.youtube.com/watch?v=vyz0GuXsUTc&feature=youtu.be
Н.Аббасова
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