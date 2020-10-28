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Карабахский конфликт 28.10.2020 19:33

Глава МИД Азербайджана проинформировал посредников по Карабаху о ракетных обстрелах армянскими военными города Барда, приведших к гибели 25 человек

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел в среду телефонные разговоры со всеми тремя сопредседателями Минской группы ОБСЕ, обсудил с ними ракетные обстрелы со стороны ВС Армении по городу Барда 27-28 октября.

"Глава МИД Азербайджана провел телефонные разговоры с сопредседателями Минской группы ОБСЕ: Игорем Поповым (Россия), Эндрю Шофером (США) и Стефаном Висконти (Франция). Байрамов проинформировал посредников о грубом нарушении Арменией гуманитарного перемирия, обстрелов города Барда 27-28 октября, которые привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения", - говорится в сообщении МИД.

Байрамов призвал осудить военные преступления против гражданского населения Азербайджана, проживающего вдалеке от зоны боевых действий.

"Сопредседатели выразили беспокойство гибелью гражданских лиц, отметили важность снижения напряженности в регионе и мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта", - подчеркивает МИД.

Как сообщалось ранее, 27 октября в результате ракетного обстрела со стороны ВС Армении города Барда погибли 4 человека, 13 получили ранения.

ВС Армении 28 октября нанесли еще один ракетный удар по Барде, в результате погибли 21 человек, около 70 ранены.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, КАРАБАХ, ПОСРЕДНИКИ


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