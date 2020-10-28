Цены на нефть падают после выхода данных о запасах в США, Brent - $39,61 за баррель

Цены на нефть эталонных марок существенно снижаются в среду после публикации доклада Минэнерго США, показавшего рост запасов нефти в стране впервые за последние три недели.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:15 в среду составляет $39,61 за баррель, что на $2 (4,81%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Ранее в ходе торгов котировки коснулись минимальной отметки со 2 октября, пишет Trading Economics.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустилась на $2,18 (5,51%) к уровню предыдущей сессии - до $37,39 за баррель, находясь вблизи минимального уровня за последние три недели.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4,32 млн баррелей - до 492,43 млн баррелей - после снижения по итогам предыдущих двух недель, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Запасы бензина уменьшились на 892 тыс. баррелей и составили 226,12 млн баррелей, дистиллятов - на 4,49 млн баррелей, до 156,23 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов нефти на 1,5 млн баррелей, сохранения запасов бензина на прежнем уровне и падения запасов дистиллятов на 1,76 млн баррелей.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 23 октября, выросли на 4,6 млн баррелей. По данным API, запасы бензина увеличились на 2,3 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 5,3 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге выросли на 136 тыс. баррелей.

Обеспокоенность трейдеров также вызывают данные о продолжающемся росте заболеваемости коронавирусом в Европе и США.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и его правительство обсуждают в среду возможные дополнительные меры по ограничению распространения COVID-19, сообщило французское телевидение. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в среду проводит консультации с руководителями федеральных земель, как ожидается, на встрече также будут приняты решения о новых ограничительных мерах в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом.

"Увеличение запасов нефти в США наряду с ростом заболеваемости коронавирусом в Европе и Штатах, негативно сказывающемся на прогнозе спроса, спровоцировали новую волну распродаж на нефтяном рынке", - отмечает аналитик City Index Фиона Чинкотта, слова которой приводит MarketWatch.



