Ракетные удары ВС Армении по азербайджанским населенным пунктам не остановят операцию Азербайджана по деоккупации Карабаха - Алиев

Армения, нанося ракетные удары по азербайджанским населенным пунктам, пытается нас остановить, но не добьется желаемого, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев

"Война продолжается уже месяц. Для нашего народа это Отечественная война. Мы освобождаем наши земли от оккупантов. Это восстановление международного права и исторической справедливости. Сегодня несколько сел были освобождены от оккупантов. Однако Армения своими подлыми атаками нацеливается на наших мирных жителей. Несколько часов назад по Барде было выпущено несколько ракет, в результате чего 21 мирный житель погиб и более 70 мирных жителей были ранены. Число погибших может возрасти", - сказал Алиев, принимая заместителя министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи.

Президент напомнил, что во вторник ВС Армении также нанесли ракетный удар по Барде и снова по мирному населению. В результате удара погибли четыре человека, в том числе семилетняя девочка.

"Армения, которая не может устоять перед нами на поле боя, хочет нанести нам удар такими аморальными шагами, она хочет нас остановить. Но не сможет этого добиться... Еще раз хочу сказать, что нас ничто не сможет остановить. Если Армения добровольно не выйдет с оставшихся оккупированных территорий, мы их и оттуда прогоним", - сказал Алиев.

Президент Азербайджана подчеркнул, что нанося ракетные удары по населенным пунктам Азербайджана, Армения грубо гуманитарное перемирие, объявленное в третий раз и согласованное по просьбе Армении.

Алиев также отметил, что в результате операции по деоккупации Карабаха полностью восстановлена государственная граница Азербайджана с Ираном.

"Я дал указание, чтобы наша Погранслужба в короткие сроки время на этой границе создала всю защитную инфраструктуру. Эти работы уже начались. Как и на других направлениях ирано-азербайджанской границы, это направление будет границей дружбы и братства", - подчеркнул президент.

Аракчи, в свою очередь, выразил соболезнования Алиеву в связи с ракетным обстрелом города Барда, в результате которого погибли мирные жители, и люди и поздравил с успехами азербайджанской армии в боях в Карабахе.

"Вам хорошо известно, что Исламская Республика Иран с первых дней выступала против оккупации азербайджанских территорий и поддерживала территориальную целостность Азербайджана. Считаю своим долгом поздравить вас с последними победами азербайджанской армии на поле боя и освобождением части оккупированных территорий. Я преклоняюсь перед всеми мучениками, пожертвовавшими своей жизнью на этом пути", - сказал замминистра.

Н.Аббасова