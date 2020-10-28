Баку должен адекватно реагировать на риски, связанные с угрозой обстрелов ВС Армении энергетической инфраструктуры Азербайджана - Алиев

Баку должен адекватно реагировать на риски, связанные с угрозой обстрелов ВС Армении энергетической инфраструктуры Азербайджана, заявил президент Ильхам Алиев.
"Если удастся реализовать то, что они обещали, а именно бомбить Сангачальский терминал, или же наши нефте- и газопроводы, то конечно, это будет сопряжено с рисками. Думаю, что в данном случае их (Армению - ИФ) осудят. Потому что эти нефть и газ нужны в основном европейским потребителям. Не секрет, что газопровод из Азербайджана, в определенной степени, конечно, не в большой, но в определенной степени способствует и будет способствовать энергобезопасности некоторых европейских стран. Но такая угроза, конечно же, есть, и мы должны на нее адекватно реагировать", - сказал Алиев в интервью агентствам "Интерфакс" и "Интерфакс-Азербайджан".
По его словам, что касается поставок нефти, то сегодня некоторые страны Евросоюза где-то на 40-50% обеспечивают свои нужды нефтью из Азербайджана. "Если что-то произойдет с этими нефте- и газопроводами, тогда Армения столкнется уже с серьезным международным давлением. Но, тем не менее, это их не останавливает. Ведь они пытались разбомбить нефтепровод Баку-Новороссийск. Это нефтепровод, который связывает Азербайджан и Россию", - отметил он.
Алиев добавил, что бомбежки электростанции в Мингячевире нацелены на то, чтобы разрушить энергосистему Азербайджана. "Но мы создали уже разветвленную сеть энергообеспечения, новые электростанции", - сказал азербайджанский лидер.
Eni зафиксировала чистый убыток в III квартале, выручка упала на 38%
Цены на нефть падают после выхода данных о запасах в США, Brent - $39,61 за баррель
Запасы нефти в США увеличились на 4,32 млн баррелей за неделю
В Италии за сутки выявили почти 25 тыс. случаев COVID-19, что является рекордом
В Британии выявили еще более 24,5 тыс. случаев COVID-19, скончались 310 зараженных
Американская марсианская миссия пролетела полпути до Красной планеты - NASA
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Токаеву доложили о ходе разработки казахстанской вакцины от коронавируса
Правительство США закупит препарат от коронавируса Eli Lilly на $375 млн
Программу ЕС трансграничного сотрудничества Литва и Латвия продолжат без Белоруссии
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по продлению лицензий для ПО «Trendmicro Deep Discovery Inspector» и «Trendmicro Deep Discovery Email Inspector»
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по продлению лицензий для ПО «Palo Alto GlobalProtect Gateway»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение