Баку должен адекватно реагировать на риски, связанные с угрозой обстрелов ВС Армении энергетической инфраструктуры Азербайджана - Алиев

Баку должен адекватно реагировать на риски, связанные с угрозой обстрелов ВС Армении энергетической инфраструктуры Азербайджана, заявил президент Ильхам Алиев.

"Если удастся реализовать то, что они обещали, а именно бомбить Сангачальский терминал, или же наши нефте- и газопроводы, то конечно, это будет сопряжено с рисками. Думаю, что в данном случае их (Армению - ИФ) осудят. Потому что эти нефть и газ нужны в основном европейским потребителям. Не секрет, что газопровод из Азербайджана, в определенной степени, конечно, не в большой, но в определенной степени способствует и будет способствовать энергобезопасности некоторых европейских стран. Но такая угроза, конечно же, есть, и мы должны на нее адекватно реагировать", - сказал Алиев в интервью агентствам "Интерфакс" и "Интерфакс-Азербайджан".

По его словам, что касается поставок нефти, то сегодня некоторые страны Евросоюза где-то на 40-50% обеспечивают свои нужды нефтью из Азербайджана. "Если что-то произойдет с этими нефте- и газопроводами, тогда Армения столкнется уже с серьезным международным давлением. Но, тем не менее, это их не останавливает. Ведь они пытались разбомбить нефтепровод Баку-Новороссийск. Это нефтепровод, который связывает Азербайджан и Россию", - отметил он.

Алиев добавил, что бомбежки электростанции в Мингячевире нацелены на то, чтобы разрушить энергосистему Азербайджана. "Но мы создали уже разветвленную сеть энергообеспечения, новые электростанции", - сказал азербайджанский лидер.