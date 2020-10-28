Стороны конфликта в Карабахе должны проявить политическую волю к прекращению боевых действий, считают главы МИД РФ и Франции

Министры иностранных дел России и Франции Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дрианом обсудили в среду по телефону ситуацию в зоне карабахского конфликта, призвав его стороны к прекращению огня, сообщает МИД РФ.
"В ходе беседы министры обстоятельно обсудили развитие ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, выразили серьезную озабоченность в связи с непрекращающимися широкомасштабными боевыми действиями и призвали противоборствующие стороны к скорейшему и полному прекращению огня и деэскалации напряженности. Подчеркивалась безальтернативность дипломатического решения конфликта и необходимость дальнейших согласованных действий сопредседателей минской группы ОБСЕ. Были рассмотрены возможные сценарии дальнейшего развития ситуации", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
"Лавров и Ле Дриан особо отметили важность проявления конфликтующими сторонами политической воли к прекращению боевых действий", - подчеркнули в МИД РФ.
"Министры также рассмотрели ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня. Акцент был сделан на необходимости развивать взаимодействие по линии правоохранительных ведомств, в том числе в контексте возможного визита в Россию министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена для обсуждения широкого круга вопросов, связанных с противодействием терроризму и экстремистской идеологии.
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