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Карабахский конфликт 28.10.2020 22:13

Швейцария видит решение нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в среду провел телефонный разговор с главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Игнасио Кассисом, сообщает пресс-служба министерства.

“В ходе телефонного разговора Байрамов проинформировал своего коллегу об агрессивной политике Армении, последних обострениях в регионе, об обстреле Арменией густонаселенных районов Азербайджана, в том числе города Барда, вдали от линии фронта и без военных целей. Он отметил, что расстрел мирных жителей является военным преступлением. Министр также проинформировал своего коллегу о жертвах среди мирного населения в результате подлых ракетных обстрелов со стороны Армении”, - отмечается в сообщении.

Кассис, в свою очередь, выразил обеспокоенность нападениями на мирных жителей. Он подтвердил позицию Швейцарии по поддержке территориальной целостности Азербайджана. Кассис также сказал, что его страна готова помочь, если она сыграет свою роль в мирном разрешении конфликта.

Х.Насирзаде


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Тэги: АРМЕНИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, МИД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]