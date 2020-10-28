Швейцария видит решение нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в среду провел телефонный разговор с главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Игнасио Кассисом, сообщает пресс-служба министерства.
“В ходе телефонного разговора Байрамов проинформировал своего коллегу об агрессивной политике Армении, последних обострениях в регионе, об обстреле Арменией густонаселенных районов Азербайджана, в том числе города Барда, вдали от линии фронта и без военных целей. Он отметил, что расстрел мирных жителей является военным преступлением. Министр также проинформировал своего коллегу о жертвах среди мирного населения в результате подлых ракетных обстрелов со стороны Армении”, - отмечается в сообщении.
Кассис, в свою очередь, выразил обеспокоенность нападениями на мирных жителей. Он подтвердил позицию Швейцарии по поддержке территориальной целостности Азербайджана. Кассис также сказал, что его страна готова помочь, если она сыграет свою роль в мирном разрешении конфликта.
Х.Насирзаде
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