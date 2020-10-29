В Украине за сутки умерли 113 пациентов с коронавирусом, выявлено 7342 новых случаев заражения

На Украине в четверг зафиксировано 7 342 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели 2990 человек, умерли 113 пациентов, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.
28 октября было 7474 заболевших Covid-19 за сутки и максимальные показатели по выздоровлению (3306) и смертности (165), 27 октября было зафиксировано 6677 новых случаев заболевания, 26 октября - 5 426 новых заболевших, 25 октября - 6 088 новых случаев, 24 октября 7 014 случаев инфицирования, 23 октября был абсолютный рекорд 7 517 заболевших.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 370 тыс. 417 человек, умерли от COVID-19 6 868 человек, выздоровели - 151 тыс. 632.
Сейчас на Украине COVID-19 болеют 211 тыс. 917 человек, что на 4239 больше, чем днем ранее.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (577), в Харьковской (575), Хмельницкой (478) , Одесской (416) и Львовской (405) областях.
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