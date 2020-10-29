В Баку считают неприемлемыми нападки Charlie Hebdo на президента Турции

Скандальный французский журнал «Charlie Hebdo» своими провокационными антимусульманскими действиями наносит оскорбления всему мусульманскому миру, считает помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.
«Это не первый раз, когда «Charlie Hebdo» совершает такие враждебные действия против религиозных убеждений. Провокационные действия «Charlie Hebdo» против ислама, великого пророка Ислама, являются оскорблением священных чувств мусульман всего мира и ударом по усилиям по межкультурному и межрелигиозному диалогу, в котором отчаянно нуждается наш современный мир», - говорится в заявлении Гаджиева.
По его словам, журнал своей исламофобской деятельностью нарушает свободу слова и печати, пропагандирует ненависть, религиозную дискриминацию и насилие.
При этом Гаджиев резко осудил нападки журнала на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, считая это категорически неприемлемым.
«Недавние попытки оправдать провокации Charlie Hebdo свободой выражения мнений, при этом ничего не говоря об оскорблениях и угрозах со стороны армян в адрес французского журналиста TF1, освещающего объективный репортаж с боевых действий на передовой (в зоне нагорно-карабахского конфликта – ИФ), вызывают ряд вопросов. Действия Charlie Hebdo в очередной раз показывают, насколько актуален сегодня вопрос ответственной журналистики», - подчеркнул Гаджиев.
Х.Насирзаде
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