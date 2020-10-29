Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

28.10 $/bbl   WTI 37.39 -2.18 Brent 39.12 -2.08

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 29.10.2020 12:08

В Германии выявили рекордное число случаев заражения COVID-19 за сутки - более 16,7 тыс

В Германии за последние сутки зарегистрировали коронавирус у 16,7 тыс. человек, это рекордно высокое число выявленных случаев за 24 часа в ФРГ с начала пандемии COVID-19, говорится в сообщении, распространенном институтом Роберта Коха.

Таким образом, к четвергу число заразившихся коронавирусом в Германии за все время пандемии возросло до 481 тыс. человек.

Кроме того, 89 человек с коронавирусом скончались за последние сутки, всего в Германии скончались 10 тыс. 272 человека, у которых выявили COVID-19.

Накануне также был зафиксирован рекорд по числу заражений в сутки за все время пандемии - почти 15 тыс., однако последние данные побили этот рекорд.

Ранее стало известно, что новые ограничительные меры в связи с распространением коронавируса вводятся в Германии со 2 ноября как минимум до конца месяца. Как сказано в правительственных документах, "под закрытие" со 2 ноября подпадают оперы, концертные залы, музеи, ярмарки, кинотеатры, парки развлечений, игровые залы, публичные дома, спортивные клубы, бассейны и аквапарки. Гастрономические предприятия, такие как бары, клубы, дискотеки, пивные и подобные заведения, будут закрыты. Исключение составит доставка и заказ еды "на вынос" а также работа столовых.

Также будут закрыты салоны красоты, массажа, студии косметологии. Магазины продолжат работу с учетом новых мер безопасности - на одного человека должно приходиться не менее 10 кв. метров площади.

Школы и детские сады продолжат работу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРГ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


Похожие новости


Меркель планирует облегченный режим самоизоляции населения в связи с коронавирусом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]