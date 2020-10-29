В Германии выявили рекордное число случаев заражения COVID-19 за сутки - более 16,7 тыс

В Германии за последние сутки зарегистрировали коронавирус у 16,7 тыс. человек, это рекордно высокое число выявленных случаев за 24 часа в ФРГ с начала пандемии COVID-19, говорится в сообщении, распространенном институтом Роберта Коха.

Таким образом, к четвергу число заразившихся коронавирусом в Германии за все время пандемии возросло до 481 тыс. человек.

Кроме того, 89 человек с коронавирусом скончались за последние сутки, всего в Германии скончались 10 тыс. 272 человека, у которых выявили COVID-19.

Накануне также был зафиксирован рекорд по числу заражений в сутки за все время пандемии - почти 15 тыс., однако последние данные побили этот рекорд.

Ранее стало известно, что новые ограничительные меры в связи с распространением коронавируса вводятся в Германии со 2 ноября как минимум до конца месяца. Как сказано в правительственных документах, "под закрытие" со 2 ноября подпадают оперы, концертные залы, музеи, ярмарки, кинотеатры, парки развлечений, игровые залы, публичные дома, спортивные клубы, бассейны и аквапарки. Гастрономические предприятия, такие как бары, клубы, дискотеки, пивные и подобные заведения, будут закрыты. Исключение составит доставка и заказ еды "на вынос" а также работа столовых.

Также будут закрыты салоны красоты, массажа, студии косметологии. Магазины продолжат работу с учетом новых мер безопасности - на одного человека должно приходиться не менее 10 кв. метров площади.

Школы и детские сады продолжат работу.