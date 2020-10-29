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Дальнее зарубежье 29.10.2020 12:48

В Польше рекордные 18,8 тыс. выявленных случаев заражения COVID-19 и 234 смертей за сутки

В Польше на 28 октября лабораторно подтверждены 18 820 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки, 4 267 человек выздоровели, 234 человек из числа ранее заболевших скончались, сообщается на портале worldometers.info.

Такое число новых случаев заражения является абсолютным рекордом для страны с начала пандемии, предыдущий абсолютный рекорд был зафиксирован днем ранее - на 27 октября - и составил 16 300 выявленных случаев заражения.

234 скончавшихся за сутки больных коронавирусом также является наибольшим показателем с начала пандемии для Польши.

По состоянию на среду, 28 октября, количество активных больных в Польше составило 170 696 (на 14 319 больше, чем днем ранее).

Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 299 049 случаев инфицирования, умерли 4 849 человек, выздоровели 123 504 человек.

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Тэги: ПОЛЬША, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]