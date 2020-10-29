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Происшествия 29.10.2020 12:06

На белорусско-латвийской границе задержана крупнейшая за 10 лет партия гашиша

Белорусские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза 668 кг гашиша.

"Это самая крупная партия, выявленная за последние 10 лет. Она рассчитана на 3,3 млн доз, а общая стоимость на черном рынке составляет порядка $13,4 млн", - говорится в сообщении на сайте Государственного таможенного комитета Белоруссии в четверг.

В ГТК рассказали, что партия наркотика была спрятана в морском контейнере. Он перемещался в автомобиле из Риги через пункт пропуска Урбаны на белорусско-латвийской границе. Водитель, 44-летний гражданин Белоруссии, представил документы, по которым в контейнере в адрес российского получателя перемещалась партия пестицидов.

"Однако при таможенном досмотре установлено, что среди бочек с законно ввозимым товаром размещены коробки со спрессованным веществом темно-коричневого цвета общим весом 668 кг. Проведенная (...) экспертиза подтвердила, что вещество растительного происхождения является опасным наркотическим средством - гашишем", - проинформировали в ГТК.

Таможенные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 328-1 УК, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет. Водитель транспортного средства задержан.

"Белорусской таможней во взаимодействии с МВД проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и привлечение к ответственности всех причастных", - добавили в ведомстве.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ТАМОЖНЯ, НАРКОТИК, ИЗЪЯТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]