На белорусско-латвийской границе задержана крупнейшая за 10 лет партия гашиша

Белорусские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза 668 кг гашиша.

"Это самая крупная партия, выявленная за последние 10 лет. Она рассчитана на 3,3 млн доз, а общая стоимость на черном рынке составляет порядка $13,4 млн", - говорится в сообщении на сайте Государственного таможенного комитета Белоруссии в четверг.

В ГТК рассказали, что партия наркотика была спрятана в морском контейнере. Он перемещался в автомобиле из Риги через пункт пропуска Урбаны на белорусско-латвийской границе. Водитель, 44-летний гражданин Белоруссии, представил документы, по которым в контейнере в адрес российского получателя перемещалась партия пестицидов.

"Однако при таможенном досмотре установлено, что среди бочек с законно ввозимым товаром размещены коробки со спрессованным веществом темно-коричневого цвета общим весом 668 кг. Проведенная (...) экспертиза подтвердила, что вещество растительного происхождения является опасным наркотическим средством - гашишем", - проинформировали в ГТК.

Таможенные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 328-1 УК, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет. Водитель транспортного средства задержан.

"Белорусской таможней во взаимодействии с МВД проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и привлечение к ответственности всех причастных", - добавили в ведомстве.