Жертвами ракетных обстрелов со стороны армянских военных стали 90 мирных граждан Азербайджана - Генпрокурор

В результате ракетно-артиллерийских обстрелов ВС Армении населенных пунктов городов и районов Азербайджана погибли 90 мирных граждан, заявил генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев.

"С 27 сентября жертвами армянского террора стали 90 мирных жителей. Никогда в истории виновные в подобных преступлениях не смогли избежать ответственности. Рано или поздно они предстали перед судом и перед международным трибуналом", - сказал Алиев в четверг журналистам во время визита в Барду.

Как сообщалось ранее, 27-28 октября ВС Армении осуществили ракетные обстрелы города Барда, в результате которых погибли 25 человек, более 80 человек получили ранения.

Х.Насирзаде