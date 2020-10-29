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Карабахский конфликт 29.10.2020 12:29

Жертвами ракетных обстрелов со стороны армянских военных стали 90 мирных граждан Азербайджана - Генпрокурор

В результате ракетно-артиллерийских обстрелов ВС Армении населенных пунктов городов и районов Азербайджана погибли 90 мирных граждан, заявил генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев.

"С 27 сентября жертвами армянского террора стали 90 мирных жителей. Никогда в истории виновные в подобных преступлениях не смогли избежать ответственности. Рано или поздно они предстали перед судом и перед международным трибуналом", - сказал Алиев в четверг журналистам во время визита в Барду.

Как сообщалось ранее, 27-28 октября ВС Армении осуществили ракетные обстрелы города Барда, в результате которых погибли 25 человек, более 80 человек получили ранения.

Х.Насирзаде

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Тэги: АРМЕНИЯ, ГЕНПРОКУРОР, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]