Банки в Азербайджане приобрели в четверг на валютном аукционе около $63 млн

Центральный банк Азербайджана на валютном аукционе в четверг, проведенном с участием Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР), продал банкам $62,9 млн.
На предыдущем аукционе 27 октября ЦБА продал банкам инвалюты на $64,1 млн.
"Спрос со стороны банков на аукционе в четверг составил $62,9 млн и был обеспечен полностью. По итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7 манат/$1 и не изменился по сравнению с курсом на утро четверга", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ЦБА.
В марте в Азербайджане наблюдался рост спроса на инвалюту на фоне сильного удешевления цен на нефть, но с 29 марта спрос начал постепенно снижаться. Однако в июле наблюдался некоторый рост спроса на валюту на аукционах
Как сообщалось ранее, по данным Государственного нефтяного фонда, всего в январе-сентябре 2020 года фондом на валютных аукционах было продано инвалюты на сумму $5 млрд 610,1 млн (рост на 24,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - ИФ).
ГНФАР заявил, что в текущем году планирует продать на валютных аукционах инвалюты на $6,8 млрд.
ЦБА с 12 января 2017 года стал применять новый механизм валютных аукционов.
Аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях.
Заказы обеспечиваются от верхней цены к нижней.
А.Мамедов
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