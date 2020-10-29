Банки в Азербайджане приобрели в четверг на валютном аукционе около $63 млн

Центральный банк Азербайджана на валютном аукционе в четверг, проведенном с участием Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР), продал банкам $62,9 млн.

На предыдущем аукционе 27 октября ЦБА продал банкам инвалюты на $64,1 млн.

"Спрос со стороны банков на аукционе в четверг составил $62,9 млн и был обеспечен полностью. По итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7 манат/$1 и не изменился по сравнению с курсом на утро четверга", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ЦБА.

В марте в Азербайджане наблюдался рост спроса на инвалюту на фоне сильного удешевления цен на нефть, но с 29 марта спрос начал постепенно снижаться. Однако в июле наблюдался некоторый рост спроса на валюту на аукционах

Как сообщалось ранее, по данным Государственного нефтяного фонда, всего в январе-сентябре 2020 года фондом на валютных аукционах было продано инвалюты на сумму $5 млрд 610,1 млн (рост на 24,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - ИФ).

ГНФАР заявил, что в текущем году планирует продать на валютных аукционах инвалюты на $6,8 млрд.

ЦБА с 12 января 2017 года стал применять новый механизм валютных аукционов.

Аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях.

Заказы обеспечиваются от верхней цены к нижней.

А.Мамедов