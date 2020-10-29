В России 17,7 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 366 умерших

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ вновь превысил 17 тыс., составив 17 тыс. 717 тыс. случаев, умерли за сутки 366 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 17 тыс. 717 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4 тыс. 691 (26,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
За сутки были выписаны 14 тыс. 740 человек, что является рекордным за весь период.
Количество выявлений новых случаев COVID-19 в РФ 27 и 28 октября демонстрировало относительное снижение. Накануне, в среду было зарегистрировано 16 тыс. 202 новых случаев, во вторник - 16 тыс. 550 новых случаев, хотя в понедельник, 26 октября, была превышена отметка в 17 тыс.
По-прежнему наиболее высокие показатели отмечаются в Москве. За сутки в российской столице количество выявленных случаев составило 4 тыс. 906, хотя накануне в среду было 3 тыс. 670, во вторник - 4 тыс. 312 новых случаев COVID-19.
По данным оперштаба, в Москве за последние сутки 3 тыс. 780 человек были выписаны по выздоровлению, 66 скончались.
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн. 581 тыс.693 случая (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период по России умерло 27 тыс. 301 человек. Количество выписанных за весь период составило 1 млн. 186 тыс. 041 человек, за поседение сутки были выписаны 14 тыс. 740 человек, - говорится в сообщении оперштаба.
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