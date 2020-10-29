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СНГ 29.10.2020 12:45

В России 17,7 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 366 умерших

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ вновь превысил 17 тыс., составив 17 тыс. 717 тыс. случаев, умерли за сутки 366 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 17 тыс. 717 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4 тыс. 691 (26,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За сутки были выписаны 14 тыс. 740 человек, что является рекордным за весь период.

Количество выявлений новых случаев COVID-19 в РФ 27 и 28 октября демонстрировало относительное снижение. Накануне, в среду было зарегистрировано 16 тыс. 202 новых случаев, во вторник - 16 тыс. 550 новых случаев, хотя в понедельник, 26 октября, была превышена отметка в 17 тыс.

По-прежнему наиболее высокие показатели отмечаются в Москве. За сутки в российской столице количество выявленных случаев составило 4 тыс. 906, хотя накануне в среду было 3 тыс. 670, во вторник - 4 тыс. 312 новых случаев COVID-19.

По данным оперштаба, в Москве за последние сутки 3 тыс. 780 человек были выписаны по выздоровлению, 66 скончались.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн. 581 тыс.693 случая (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период по России умерло 27 тыс. 301 человек. Количество выписанных за весь период составило 1 млн. 186 тыс. 041 человек, за поседение сутки были выписаны 14 тыс. 740 человек, - говорится в сообщении оперштаба.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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