Азербайджан в четверг в боях в Карабахе не использовал авиацию – Минобороны

ВВС Азербайджана в четверг в боевых действиях в зоне нагорно-карабахского конфликта не использовали средства авиации, сообщает Минобороны Азербайджана.
«Распространенная армянской стороной новость о якобы нанесенных сегодня ударах по городу Агдере с использованием нашей авиации является дезинформацией. Мы заявляем, что сегодня ни один самолет ВВС Азербайджана в принципе не поднимался в воздух», - отмечается в сообщении.
Х.Насирзаде
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