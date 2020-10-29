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Правительство Израиля намерено продлить режим чрезвычайного положения в стране до 3 января

Правительство Израиля одобрило продление чрезвычайного положения в стране на 60 дней - с 5 ноября 2020 года до 3 января 2021 года из-за распространения коронавируса, сообщил в четверг офис премьер-министра страны.

Решение вступит в силу после его утверждения комитетом парламента по законности и конституции.

Израиль этой осенью первым из государств ввел повторный общенациональный карантин в связи со значительным ростом количества зараженных коронавирусом. В рамках ограничительных мер гражданам разрешено удаляться от своих домов на расстояние не более километра. Большие торговые центры, парикмахерские, спортивные залы и бассейны закрыты.

Нарушителей карантинного режима ждут высокие штрафы.

По данным Минздрава на 29 октября, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 312787 заразившихся коронавирусом. 2494 заболевших COVID-19 умерли.

За последние сутки число инфицированных возросло на 763 человека.

Свыше 78% зараженных - в возрасте до 50 лет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, КОРОНАВИРУС, МЕРЫ, ПРОДЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]