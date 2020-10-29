США изучают возможности сотрудничества своих войск в Польше с вооруженными силами Эстонии

Заместитель командующего Пятым армейским корпусом США генерал-майор Терренс МакКенрик (Terrence McKenrick) посетил Эстонию, где обсудил возможности сотрудничества с Силами обороны балтийской республики.
В Эстонии он встретился с руководством министерства обороны и командованием Сил обороны, в том числе с канцлером минобороны Кристьяном Прикком (Kristjan Prikk) и заместителем командующего вооруженными силами генерал-майором Индреком Сирелем (Indrek Sirel), сообщила в четверг пресс-служба посольства США в Эстонии.
"Пятый корпус благодарен за встречу с высшим руководством Эстонии, которая помогла улучшить нашу осведомленность о регионе и определить возможности будущего сотрудничества, которые появятся после того, как мы обеспечим постоянное присутствие в нашем передовом штабе в Познани, Польша. Мы выражаем приверженность США сдерживанию, а также твердую уверенность в том, что мы готовы обеспечить безопасность Балтийских стран", - сказал МакКенрик.
Пятый корпус армии США был активирован 16 октября 2020 года. Он находится в Польше и обеспечивает постоянную ротацию, а также предназначен для создания возможности формировать, сдерживать, бороться и побеждать в Европе, отметило посольство США.
По его данным, базирующийся в Форт-Ноксе, штат Кентукки, с передовым командным пунктом в Познани, Польша, пятый корпус выстраивает боевую готовность между вооруженными силами США и их союзниками и партнерами, а также повышает способность к взаимодействию, противодействует враждебному влиянию и сдерживает агрессию.
"Передовая позиция Европейского командования вооруженных сил США демонстрирует неизменную приверженность Соединенных Штатов к защите взаимных интересов и является основой нашей способности реагировать на угрозы в регионе. Европейское командование вооруженных сил США и Силы обороны Эстонии продолжают сотрудничество, чтобы реализовать общие стратегические цели и обеспечить стабильность в регионе", - отметили дипломаты США.
Как подчеркнуло посольство, "сотрудничество в сфере обороны - ключевой компонент этих отношений".
С 2015 года США предоставили Эстонии помощь в области безопасности на сумму более $200 млн. Для повышения готовности и оперативной совместимости, США также проводят регулярные учения и военное сотрудничество с Силами обороны Эстонии.
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