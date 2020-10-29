Отследить источник заражения коронавирусом очень сложно - Меркель

Отследить источник заражения коронавирусом очень сложно, во многих случаях это не представляется возможным, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Медикам сложно отследить отдельные цепочки заражения", - сказала она в четверг, выступая в бундестаге.

По ее словам, ситуация с пандемией коронавируса представляет собой "медицинскую, экономическую, социальную, политическую, психологическую пробу на прочность" для населения. Как ожидается, вечером в четверг состоится виртуальный саммит ЕС, в ходе которого представители ЕС обсудят ситуацию с пандемией в каждой отдельной стране ЕС.

"То, как мы обходимся на европейском уровне с пандемией, будет серьезно влиять на работоспособность Европы и легитимность нашего европейского общества и нашей экономической модели", - сказала Меркель.

Накануне власти ФРГ приняли решение ввести новые серьезные ограничительные меры в общественном пространстве, они продлятся в Германии со 2 ноября до конца месяца. Будет закрыто большинство общественных учреждений кроме учебных заведений и магазинов, введены дополнительные ограничения на контакт в общественном пространстве.