Отследить источник заражения коронавирусом очень сложно - Меркель

Отследить источник заражения коронавирусом очень сложно, во многих случаях это не представляется возможным, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
"Медикам сложно отследить отдельные цепочки заражения", - сказала она в четверг, выступая в бундестаге.
По ее словам, ситуация с пандемией коронавируса представляет собой "медицинскую, экономическую, социальную, политическую, психологическую пробу на прочность" для населения. Как ожидается, вечером в четверг состоится виртуальный саммит ЕС, в ходе которого представители ЕС обсудят ситуацию с пандемией в каждой отдельной стране ЕС.
"То, как мы обходимся на европейском уровне с пандемией, будет серьезно влиять на работоспособность Европы и легитимность нашего европейского общества и нашей экономической модели", - сказала Меркель.
Накануне власти ФРГ приняли решение ввести новые серьезные ограничительные меры в общественном пространстве, они продлятся в Германии со 2 ноября до конца месяца. Будет закрыто большинство общественных учреждений кроме учебных заведений и магазинов, введены дополнительные ограничения на контакт в общественном пространстве.
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