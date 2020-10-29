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Дальнее зарубежье 29.10.2020 20:01

Отследить источник заражения коронавирусом очень сложно - Меркель

Отследить источник заражения коронавирусом очень сложно, во многих случаях это не представляется возможным, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Медикам сложно отследить отдельные цепочки заражения", - сказала она в четверг, выступая в бундестаге.

По ее словам, ситуация с пандемией коронавируса представляет собой "медицинскую, экономическую, социальную, политическую, психологическую пробу на прочность" для населения. Как ожидается, вечером в четверг состоится виртуальный саммит ЕС, в ходе которого представители ЕС обсудят ситуацию с пандемией в каждой отдельной стране ЕС.

"То, как мы обходимся на европейском уровне с пандемией, будет серьезно влиять на работоспособность Европы и легитимность нашего европейского общества и нашей экономической модели", - сказала Меркель.

Накануне власти ФРГ приняли решение ввести новые серьезные ограничительные меры в общественном пространстве, они продлятся в Германии со 2 ноября до конца месяца. Будет закрыто большинство общественных учреждений кроме учебных заведений и магазинов, введены дополнительные ограничения на контакт в общественном пространстве.

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Тэги: ФРГ, МЕРКЕЛЬ, ВИРУС, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]