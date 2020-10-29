Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

28.10 $/bbl   WTI 37.39 -2.18 Brent 39.12 -2.08

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 29.10.2020 18:44

Экс-президент Южной Кореи снова отправится в тюрьму

Бывший президент Южной Кореи Ли Мен Бак снова отправится в тюрьму и проведет там 16 лет за растрату госсредств и взятки, сообщает агентство Yonhap.

Верховный суд в четверг подтвердил 17-летний тюремный срок, к которому приговорили 78-летнего Ли Мен Бака. После решения верховного суда Ли вновь отправится в тюрьму, потому что решение суда нижестоящей инстанции разрешить ему не находиться там теперь недействительно.

Южнокорейскому лидеру разрешили подготовиться к пребыванию за решеткой, его собираются отправить отбывать срок в понедельник. В тюрьме он проведет только 16 лет, потому что один год он уже отсидел. Ли заявил, что отвергает решение суда как "нечестное", добавив, что "правда в конце концов выйдет наружу".

Ли Мен Бак управлял страной с 2008 по 2013 год. В апреле 2018 года ему предъявили 16 пунктов уголовных обвинений, включая растрату и взятки от многочисленных компаний, в том числе и от Samsung Electronics Co. Он стал четвертым уголовно осужденным бывшим лидером Южной Кореи.

В феврале апелляционный суд решил увеличить тюремный срок бывшего южнокорейского лидера с 15 до 17 лет, потому что обвинение увеличило сумму его взяток примерно на 800 млн вон (более $700 тыс.).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПРИГОВОР


Похожие новости


Президент Южной Кореи объявил "круглосуточную войну" коронавирусу Мун Чжэ Ин принес извинения за скандал с отставкой южнокорейского министра юстиции Трамп 30 июня проведет в Южной Корее саммит с Мун Чжэ Ином Президент Южной Кореи рассчитывает встретиться с лидером КНДР в июне Мун Чжэ Ин поблагодарил Казахстан за поддержку урегулирования на Корейском полуострове Южная Корея намерена вывести сотрудничество с Узбекистаном на уровень стратегического партнерства - Мун Чжэ Ин

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]