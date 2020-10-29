Экс-президент Южной Кореи снова отправится в тюрьму

Бывший президент Южной Кореи Ли Мен Бак снова отправится в тюрьму и проведет там 16 лет за растрату госсредств и взятки, сообщает агентство Yonhap.

Верховный суд в четверг подтвердил 17-летний тюремный срок, к которому приговорили 78-летнего Ли Мен Бака. После решения верховного суда Ли вновь отправится в тюрьму, потому что решение суда нижестоящей инстанции разрешить ему не находиться там теперь недействительно.

Южнокорейскому лидеру разрешили подготовиться к пребыванию за решеткой, его собираются отправить отбывать срок в понедельник. В тюрьме он проведет только 16 лет, потому что один год он уже отсидел. Ли заявил, что отвергает решение суда как "нечестное", добавив, что "правда в конце концов выйдет наружу".

Ли Мен Бак управлял страной с 2008 по 2013 год. В апреле 2018 года ему предъявили 16 пунктов уголовных обвинений, включая растрату и взятки от многочисленных компаний, в том числе и от Samsung Electronics Co. Он стал четвертым уголовно осужденным бывшим лидером Южной Кореи.

В феврале апелляционный суд решил увеличить тюремный срок бывшего южнокорейского лидера с 15 до 17 лет, потому что обвинение увеличило сумму его взяток примерно на 800 млн вон (более $700 тыс.).