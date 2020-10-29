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СНГ 29.10.2020 20:35

Лукашенко не увидел превышения полномочий в своем приказе разогнать участников акции протеста в Минске 25 октября

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что действовал в соответствии со своими полномочиями, отдавая приказ о разгоне протестующих в Минске 25 октября.

"Сегодня я читаю обзоры: ах, Лукашенко отдал команду работать в прошлое воскресенье в сумерках, как я говорил, в спальных районах. Слушайте, я на то и главнокомандующий. Я какой закон нарушил? Это мое дело", - сказал Лукашенко в четверг, его цитирует госагентство БелТА.

"А как иначе милиции было поступить, когда они (протестующие - ИФ) поперли, взламывали двери и ринулись в квартиры людей. Мы же не знали, с какой целью они туда пришли. Мы исходили из худшего, и мы защищали семьи", - утверждал Лукашенко.

"Кто-то хочет, чтобы милиция и военные ушли из Минска? Этого не будет, пока я президент, - сказал Лукашенко. - Это мои функции и полномочия - защитить покой и мир наших граждан. Так будет и впредь".

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПОЛНОМОЧИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]