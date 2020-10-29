Лукашенко не увидел превышения полномочий в своем приказе разогнать участников акции протеста в Минске 25 октября

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что действовал в соответствии со своими полномочиями, отдавая приказ о разгоне протестующих в Минске 25 октября.

"Сегодня я читаю обзоры: ах, Лукашенко отдал команду работать в прошлое воскресенье в сумерках, как я говорил, в спальных районах. Слушайте, я на то и главнокомандующий. Я какой закон нарушил? Это мое дело", - сказал Лукашенко в четверг, его цитирует госагентство БелТА.

"А как иначе милиции было поступить, когда они (протестующие - ИФ) поперли, взламывали двери и ринулись в квартиры людей. Мы же не знали, с какой целью они туда пришли. Мы исходили из худшего, и мы защищали семьи", - утверждал Лукашенко.

"Кто-то хочет, чтобы милиция и военные ушли из Минска? Этого не будет, пока я президент, - сказал Лукашенко. - Это мои функции и полномочия - защитить покой и мир наших граждан. Так будет и впредь".