Власти Китая планируют довести показатель ВВП на душу населения страны до "среднего уровня развитых государств" в течение 15 лет, свидетельствует план развития экономики на период до 2035 года, представленный по итогам 14-го пленума Центрального комитета Коммунистической партии КНР.
Эксперты отмечают, что столь амбициозная задача потребует от Китая утроить объем ВВП по сравнению с текущим уровнем к 2035 году. В этом случае, Пекин выйдет на один уровень с такими странами, как Южная Корея и Испания, пишет Dow Jones.
Наряду с 15-летним планом Китай представил в четверг программу развития экономики на период с 2021 по 2025 гг. Оба проекта обрисовывают лишь приоритеты развития экономики, в то время как их детали, а также те или иные целевые показатели, будут обнародованы в марте.
Среди приоритетов, обозначенных китайской Компартией, - наращивание внутреннего потребления, а также самообеспечение страны научными разработками и технологиями.
В коммюнике, опубликованном по итогам пленума, отмечается, что Китай намерен обеспечить "устойчивое и активное развитие экономики" в следующие пять лет, в том числе, за счет стимулирования внутреннего потребления. В частности, власти намерены добиться роста доходов населения, который отставал от темпов повышения ВВП в последние годы, говорится в документе, который цитирует китайское госинформагентство "Синьхуа".
Кроме того, Компартия обещает более активно содействовать привлечению иностранных инвестиций, а также ускорить реформы для улучшения ситуации в сфере окружающей среды.
Dow Jones отмечает, что китайская Компартия сузила временные рамки для достижения цели увеличения ВВП на душу населения до "среднего уровня развитых государств". Бывший китайский лидер Дэн Сяопин поставил такую цель еще в 1987 году, однако планировал, что КНР добьется ее лишь к 2050 году.
Тогда речь шла об увеличении ВВП на душу населения примерно до $30 тыс. в год. По данным Всемирного банка, в Южной Корее этот показатель в 2019 году составил $31,762 тыс. в год, в Испании - $29,614 тыс.
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