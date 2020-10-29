Путин: для долгосрочного урегулирования в Карабахе нужно найти баланс интересов народов Азербайджана и Армении

Долгосрочное урегулирование в Нагорном Карабахе возможно только при соблюдении баланса интересов Армении и Азербайджана, сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовет!".
"В чем или где это долгосрочное урегулирование (в Нагорном Карабахе), как вы спросили? Сейчас я подхожу к самой сути вашего вопроса. В том, чтобы найти баланс интересов, который устраивал бы обе стороны - как азербайджанский народ, к которому мы относимся с неизменным уважением, так и были бы учтены интересы армянского народа", - сказал Путин.
Он отметил, что люди там должны чувствовать себя в безопасности. "Но при этом были бы созданы возможности для эффективного регионального развития с разблокированием всех инфраструктурных возможностей, которые бы легли в основу эффективного развития как Азербайджана, так и Армении. Да и самого Нагорного Карабаха, где люди живут достаточно скромно", - рассказал Путин.
И тогда, по мнению президента, стало бы возможным и многим участникам сегодняшнего форума принять участие в развитии этих территории, инвестировать в них.
"А там есть куда инвестировать, люди и в той, и в другой стране очень эффективны, очень талантливы. Этот конфликт, который длится уже три десятилетия, не дает возможности эффективного развития обеим конфликтующим сторонам", - пояснил Путин.
Он подчеркнул, что на первом этапе нужно прекратить боевые действия, остановить гибель людей и сесть за стол переговоров.
"И на основе предложений, которые были сформулированы Минской группой и ее сопредседателями - Россией, США и Францией, с участием других участников этой Минской группы, а там много стран, включая и Турцию, и ряд европейских государств, на основе совместной работы найти консенсус и баланс интересов. Это можно сделать", - заключил Путин.
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