В Иране за сутки выявили рекордное количество случаев COVID-19 - свыше 8,2 тыс

Медицинские службы Ирана диагностировали за минувшие сутки рекордное количество случаев коронавируса COVID-19 - 8 293, сообщили в четверг западные СМИ.

При этом предыдущий рекорд по обнаружению случаев COVID-19 был отмечен в минувший вторник - 6 968.

Также за сутки скончались 399 инфицированных. Максимальный показатель смертности был отмечен в среду - 415 летальных исходов.

Всего за время пандемии в Иране выявили 596 941 случай болезни. 34 113 инфицированных скончались, 472 598 человек выздоровели.

Накануне пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари сообщила, что 27 из 31 иранской провинции признаны "красными зонами", то есть территориями с самым высоким уровнем заражения COVID-19 в стране. При этом более половины летальных исходов приходится на столичную провинцию Тегеран.

На прошлой неделе президент Ирана Хасан Рухани предупредил, что стране приходится иметь дело с более масштабной волной коронавируса, нежели с той, с которой Иран столкнулся ранее в этом году.