Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

28.10 $/bbl   WTI 37.39 -2.18 Brent 39.12 -2.08

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 29.10.2020 17:43

Путин: Россия будет соотносить свою добычу углеводородов с потребностями мирового рынка

Россия будет соотносить свою добычу углеводородов с потребностями мирового рынка, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума "Россия зовет".

"Мы не увеличиваем зависимость российской экономики от нефтегазовой сферы. А, наоборот, сокращаем ее. И об этом говорят реальные цифры, в том числе бюджет - доходы от нефтегазовой сферы сокращаются, а не нефтегазовых - увеличиваются. Нашей целью является, в том числе и с помощью налоговых инструментов, перенастроить экономику так, чтобы она была более диверсифицирована. И в целом, мы тихонечко, аккуратно и планово движемся по этому направлению. И будем это делать дальше".

"Мы отдаем себе отчет, что в ближайшие десятилетия не представляется возможным полностью отказаться от углеводородов. Если не идти по пути резкого, трудноперевариваемого снижения конкурентоспособности. В этой связи мы понимаем, как будет развиться структура потребления в Азии. Мы видим рост потребления в Китае, Индии. Мы понимаем, к чему движется Европа. Только очень хотелось бы, чтобы не вводились никакие-то нерыночные ограничения в отношении наших компаний. А мы являемся крупнейшим поставщиком энергоресурсов на европейский рынок", - сказал он.

"Мы расширяем наши поставки и в Азию, имея в виду, что это перспективный рынок. В Китай, Индию, Японию. И в другие страны этого региона. Перспективного и растущего. Отчасти мы переориентируем (энергопотоки - ИФ), не потому что с политической точки нам что-то не нравится. А потому что в Азии потребление увеличивается", - добавил Путин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, УГЛЕВОДОРОДЫ, ПЛАНЫ, ПУТИН


Похожие новости


Новак: мировой энергорынок вернется к докризисному потреблению только к концу 2021г, и это еще оптимистичный сценарий Прикаспийские страны могут теснее координировать свои действия на мировом рынке углеводородов в вопросах ценообразования - Путин Путин призвал к снижению ненефтегазового дефицита бюджета до 6-7% ВВП

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]