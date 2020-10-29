Путин: Россия будет соотносить свою добычу углеводородов с потребностями мирового рынка

Россия будет соотносить свою добычу углеводородов с потребностями мирового рынка, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума "Россия зовет".
"Мы не увеличиваем зависимость российской экономики от нефтегазовой сферы. А, наоборот, сокращаем ее. И об этом говорят реальные цифры, в том числе бюджет - доходы от нефтегазовой сферы сокращаются, а не нефтегазовых - увеличиваются. Нашей целью является, в том числе и с помощью налоговых инструментов, перенастроить экономику так, чтобы она была более диверсифицирована. И в целом, мы тихонечко, аккуратно и планово движемся по этому направлению. И будем это делать дальше".
"Мы отдаем себе отчет, что в ближайшие десятилетия не представляется возможным полностью отказаться от углеводородов. Если не идти по пути резкого, трудноперевариваемого снижения конкурентоспособности. В этой связи мы понимаем, как будет развиться структура потребления в Азии. Мы видим рост потребления в Китае, Индии. Мы понимаем, к чему движется Европа. Только очень хотелось бы, чтобы не вводились никакие-то нерыночные ограничения в отношении наших компаний. А мы являемся крупнейшим поставщиком энергоресурсов на европейский рынок", - сказал он.
"Мы расширяем наши поставки и в Азию, имея в виду, что это перспективный рынок. В Китай, Индию, Японию. И в другие страны этого региона. Перспективного и растущего. Отчасти мы переориентируем (энергопотоки - ИФ), не потому что с политической точки нам что-то не нравится. А потому что в Азии потребление увеличивается", - добавил Путин.
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