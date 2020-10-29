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Карабахский конфликт 29.10.2020 17:45

Добровольцы в армянской армии отказываются вступать в бой - Минобороны Азербайджана

Отряды добровольцев в ВС Армении отказываются вступать в бой, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

«ВС Армении несут большие потери на поле боя, между добровольцами и личным составом регулярных частей армии происходят столкновения, зафиксированы случаи использования оружия друг против друга, отказ от участия в боевых действиях, уход с позиций без приказа и массовые дезертирства. Спор между добровольцами, доставленными на позиции 7-го горнострелкового полка противника, и военнослужащими-контрактниками закончился вооруженным столкновением. Есть убитые и раненые», - отмечается в сообщении.

Согласно данным, высшее командование было проинформировано о том, что личный состав, двигавшийся в направлении поселка Сос Ходжавендского района, отказался подчиниться команде, покинув позиции. Принятые меры по возвращению военнослужащих на места оказались неэффективными.

«Военнослужащие 543-го полка ВС Армении отказались массово ехать в Нагорный Карабах. Представители военной прокуратуры, придя в воинскую часть, пригрозили арестовать военнослужащих, отказавшихся идти на войну, и заставили их подписать обязательство о выполнении любой боевой задачи», - отмечается в сообщении.

Оборонное ведомство сообщает о похожем инциденте в воинской части, дислоцированной в армянском поселке Коти, где военнослужащие были задержаны военной полицией за отказ идти на войну.

«Несмотря на все карательные меры, руководство Минобороны Армении бессильно помешать тем, кто отказывается ехать в Нагорный Карабах. Причина массового вывода армянских военнослужащих из боя - видеозаписи побед азербайджанской армии на поле боя и уничтожение большого количества военной техники и живой силы в результате точных огневых ударов по противнику», - подчеркивает Минобороны Азербайджана.

Х.Насирзаде

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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