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Внешняя политика 29.10.2020 17:56

Президент Алиев подписал распоряжение об учреждении посольства Азербайджана на Кубе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об обеспечении деятельности посольства Азербайджана на Кубе (город Гавана).

Кабинету министру Азербайджана поручено решить вопросы финансирования и обеспечения материально-технической базы посольства в Гаване.

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено утвердить структуру и штат посольства.

Текст распоряжения опубликован в четверг на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, КУБА, ПОСОЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]