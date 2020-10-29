Президент Азербайджана подписал указ о создании временных комендатур на освобожденных территориях

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ об организации временной специальной администрации на освобожденных территориях в Карабахе.

Согласно указу, создаются временные комендатуры на освобожденных территориях Азербайджана, осуществляя особое управление для каждого района в соответствии с административно-территориальным делением Азербайджана.

Назначение временных комендантов и их определение их деятельности поручено МВД Азербайджана.

При этом временные комендатуры согласовывают свою деятельность с Минобороны и Госпогранслужбой Азербайджана.

Помимо этого, при временной комендатуре создается оперативный штаб, в который войдут представители следующих государственных органов (структур): Службы госбезопасности, МЧС, Минэкономики, Минсельхоза, Минэкологии, Минфина.

В обязанности временных комендатур входит: охрана важных объектов, в том числе объектов транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры, систем энерго- и водоснабжения, резервуаров, специальных объектов, являющихся источником повышенной опасности для людей и окружающей среды; охрана общественного порядка и общественной безопасности; сбор, инвентаризация и охрана обнаруженной военной техники, оружия, боеприпасов, ядовитых и взрывчатых веществ; инвентаризация, хранение и охрана прочей гражданской техники, транспортных средств, кроме сельхозтехники; ведение учета обнаруженных документов и их защита для дальнейшего анализа.

При этом временные комендатуры будут проводить работу по очистки территории от мин; осуществлять меры по предупреждению терроризма, шпионажа, саботажа и других противоправных действий против Азербайджана; проводить предварительную оценку состояния энергетических объектов; проводить оценку земель, пригодных для ведения сельского хозяйства; вести учет, хранение и охрану сельскохозяйственной техники и средств производства, сельскохозяйственных животных; строить сеть связи, осуществлять охрану окружающей среды, топографии и картографии, их первоначальную оценку и охрану с целью эффективного использования природных ресурсов, а также проводить первичную инвентаризацию и охрану историко-культурных объектов (памятников и предприятий).

Вместе с этим Минобороны и МВД поручается обеспечение особого режима въезда и выезда на освобожденные территории.

Накануне президент Алиев в интервью «Интерфаксу» заявил, что дал поручение правительству Азербайджана провести инвентаризацию на освобожденных территориях. «Мы будем подсчитывать ущерб. Мною уже дана команда, инструкции по созданию специальных временных комендатур на освобожденных территориях. Буквально несколько дней назад такое поручение дано. Мы будем инвентаризировать все, проводить учет того, что там осталось, проводить оценку ущерба, который нам был нанесен. И, естественно, после этого, уже на этапе, когда наши граждане туда будут возвращаться, будут проведены соответствующие юридические процедуры и мы привлечем агрессора к ответственности», - сказал Алиев.

ВС Азербайджана в боях в зоне нагорно-карабахского конфликта с 27 сентября освободили от армянской оккупации 186 населенных пунктов, в том числе 4 города: Джабраил, Физули, Зангилан и Губадлы.

Х.Насирзаде, А.Азизов