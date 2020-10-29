Нефть теряет более 5% и торгуется около минимального уровня с 15 июня

Цены на нефть эталонных марок в четверг увеличили потери на фоне введения новых карантинных мер в ряде европейских стран.
По данным Trading Economics, контракты на нефть Brent и WTI торгуются вблизи минимального уровня с 15 июня.
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:01 в четверг составляет $37,12 за баррель, что на $2 (5,11%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $35,38 за баррель, что на $1,96 (5,24%) ниже уровня предыдущей сессии.
Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил в среду с объявлением "нового этапа" в борьбе с распространением CОVID-19, который предусматривает частичный локдаун с пятницы. Новые ограничительные меры продлятся как минимум до 1 декабря, сообщил президент.
В Германии до конца ноября из-за роста числа заболевших коронавирусом закрывается целый ряд общественных заведений, заявила канцлер Ангела Меркель.
По мнению аналитика ING Уоррена Паттерсона, которого цитирует MarketWatch, текущая ситуация может заставить страны ОПЕК+ принять меры на заседании в ноябре. Эксперт считает, что они могут продлить текущие уровни сокращения добычи. Сделка ОПЕК+ предполагает частичное восстановление добычи с января.
Тем временем данные министерства энергетики США, обнародованные в среду, показали увеличение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 23 октября, на 4,3 млн баррелей - максимальными темпами с июля. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост запасов на 200 тыс. баррелей.
Запасы нефти в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, сократились за неделю на 400 тыс. баррелей.
Добыча нефти в США на прошлой неделе увеличилась на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с) - до 11,1 млн б/с.
Запасы бензина в США на прошлой неделе сократились на 90 тыс. баррелей, дистиллятов - на 4,5 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение на 700 тыс. баррелей и 2,5 млн баррелей соответственно.
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