Армения признала гибель 1166 военных в боях с Азербайджаном в Карабахе

Армянская сторона сообщила в четверг еще о 47 погибших военнослужащих в боях с Азербайджаном в зоне карабахского конфликта.

Всего, по уточненным данным, с начала боевых действий 27 сентября погибли 1,166 тыс. армянских военнослужащих.