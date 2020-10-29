Армения признала гибель 1166 военных в боях с Азербайджаном в Карабахе

Армянская сторона сообщила в четверг еще о 47 погибших военнослужащих в боях с Азербайджаном в зоне карабахского конфликта.
Всего, по уточненным данным, с начала боевых действий 27 сентября погибли 1,166 тыс. армянских военнослужащих.
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