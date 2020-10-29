Макрон назвал нападение в Ницце актом исламистского терроризма

Нападение в церкви в Ницце - это исламистский теракт, заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макроню.

"Это был акт исламистского терроризма", - сказал Макрон, выступая перед журналистами в Ницце.

В четверг утром вооруженный ножом мужчина убил трех человек в церкви Нотр-Дам в Ницце. Нападавший получил огнестрельное ранение во время задержания. Сейчас он находится в реанимации.