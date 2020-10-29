Азербайджанские военные вплотную приблизились к Шуше

«Лидер» карабахских сепаратистов Араик Арутюнян заявил, что армия Азербайджана находится в пяти километрах от города Шуша.
"Противник находится совсем близко, максимум в 5 км от Шуши", - сказал Арутюнян.
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