Рост экспорта иранской нефти в случае победы Байдена на выборах в США ударит по рынку

Победа кандидата от Демократической партии Джо Байдена на президентских выборах в США может привести к снятию американских санкций в отношении Ирана, в результате чего страна получит возможность экспортировать более 2 млн баррелей нефти в сутки, пишет Bloomberg.

Байден заявлял о возможности возвращения к ядерной сделке с Ираном, заключенной в 2015 году. В 2018 году Дональд Трамп решил выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который был заключен при администрации Барака Обамы, и вернуть санкции в отношении Ирана.

Как отмечает Bloomberg, возвращение иранской нефти может произойти в сложный для нефтяного рынка момент. Страны ОПЕК+, включая Иран, заключили сделку о сокращении добычи, чтобы поддержать нефтяные цены в условиях пандемии. С начала года нефть марки Brent потеряла в цене более 40%.

По прогнозу американских банков, включая Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. и RBC Capital Markets Llc, в случае победы Байдена 1 млн баррелей иранской нефти в сутки или более попадут на рынок в следующем году.

Иран может добывать около 3,8 млн б/с, свидетельствуют данные Bloomberg. Однако в данный момент добыча составляет около половины от этого объема, при этом бОльшая часть идет на внутреннее потребление.

"Мы ожидаем, что через несколько месяцев после избрания Байдена, некоторое количество иранской нефти попадет на рынок... Это будет настоящей головной болью для ОПЕК", - считает управляющий директор по Ближнему Востоку в консалтинговой компании FGE Иман Насери.

Страны ОПЕК+ в апреле договорились о сокращении добычи на 9,7 млн б/с. Участники сделки частично восстановили добычу с августа, однако могут пересмотреть планы дальнейшего увеличения добычи, учитывая новые локдауны в Европе, а также рост добычи в Ливии, отмечает Bloomberg. Рост поставок из Ирана может нанести удар по сделке и вызвать еще большее падение цен.

Однако быстрое возвращение Ирана на рынок в случае победы Байдена пока не гарантировано. Сделка, которая позволит стране продавать больше нефти, может быть отложена до президентских выборов в Иране в следующем июне. Если к власти в стране придет более консервативное правительство, как ожидают аналитики, Тегеран может ужесточить свою позицию, прежде чем возобновить переговоры с США о ядерной программе. Это приведет к отсрочке снятия санкций.

Внутриполитическая обстановка в США также осложнит процесс. Новый подход к отношениям с Ираном, скорее всего, вызовет оппозицию в Конгрессе. Ужесточив санкции против Тегерана на этой неделе, Дональд Трамп осложняет задачу своему возможному преемнику.

Чем дольше продлится процесс заключения сделки между Тегераном и Вашингтоном, тем меньше будет влияние роста иранского экспорта на цены или действия ОПЕК+, считают сырьевой аналитик UBS Group Джованни Стауново и глава исследований Ближнего Востока в MUFG Bank Эсхан Хоман.

В то же время, у президента США есть возможность смягчить санкции своим указом или предоставить компаниям исключительное разрешение покупать иранскую нефть.

Белому дому также придется учесть обеспокоенность своих партнеров в Персидском заливе. Администрация Байдена может занять более жесткую позицию в отношении Саудовской Аравии, которая является лидером ОПЕК и основным геополитическим соперником Ирана. Королевство и другие производители нефти в регионе пострадают от падения нефтяных цен.

"Использовать нефтяные санкции в качестве инструмента в переговорах в 2021 году плохая идея, учитывая возможную реакцию других региональных экспортеров", - считает Карен Янг из Американского института предпринимательства.

По ее мнению, для Вашингтона будет лучше предоставить помощь Ирану или разморозить иранские заграничные активы.

При нынешнем президенте США санкции в отношении Ирана ударили по экономике страны, приведя к значительному снижению нефтяного экспорта по сравнению с уровнем, который наблюдался четыре года назад. Ранее после смягчения санкций Иран за год нарастил добычу нефти на 1 млн б/с. Экспорт увеличился еще быстрее, поднявшись на 700 тыс. б/с в январе-апреле 2016 года.