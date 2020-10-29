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Регион 29.10.2020 22:18

Глава МИД Армении встретится в Женеве с посредниками по Карабаху

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян 30 октября отправится в Женеву, заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян на брифинге в четверг.

По ее словам, армянский министр встретится там с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорнокарабахского конфликта.

По ее словам, в эти минуты Мнацаканян встречается в Ереване с замглавы МИД Ирана Аббасом Аракчи.

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИД, ЖЕНЕВА, ВСТРЕЧИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]