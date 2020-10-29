Глава МИД Армении встретится в Женеве с посредниками по Карабаху

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян 30 октября отправится в Женеву, заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян на брифинге в четверг.
По ее словам, армянский министр встретится там с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорнокарабахского конфликта.
По ее словам, в эти минуты Мнацаканян встречается в Ереване с замглавы МИД Ирана Аббасом Аракчи.
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