Глава МИД Армении встретится в Женеве с посредниками по Карабаху

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян 30 октября отправится в Женеву, заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян на брифинге в четверг.

По ее словам, армянский министр встретится там с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорнокарабахского конфликта.

По ее словам, в эти минуты Мнацаканян встречается в Ереване с замглавы МИД Ирана Аббасом Аракчи.