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Здравоохранение 29.10.2020 23:21

Общенациональный карантин из-за COVID-19 должен быть лишь крайней мерой - ВОЗ

Карантин в масштабах всей страны, вводимый из-за коронавируса COVID-19, следует считать исключительным шагом, заявил в четверг глава европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге.

"Мы рассматриваем общенациональные карантины как самую крайнюю меру, потому что они пренебрегают все еще существующей возможностью задействовать каждого в базовых и эффективных мерах (против коронавируса - ИФ)", - цитируют Клюге западные СМИ.

Он объяснил, что всеобщий режим изоляции хотя и поможет пресечь распространение COVID-19 и разгрузить систему здравоохранения, но будет сопровождаться ущербом для экономики, ростом домашнего насилия и психических проблем у населения.

Клюге подчеркнул, что решительные действия против эпидемии не обязательно должны означать жесткий карантин.

Также он заявил, что необходимо адаптировать тестирование на COVID-19 и отслеживание контактов зараженных с целью сделать их "более целенаправленными для максимального воздействия". Клюге отметил, что простое расширение масштабов тестирования более не отвечает требованиям момента.

В то же время, по его словам, европейский регион теперь переживает самое мощное с начала эпидемии распространение COVID-19. "Европа - снова в эпицентре эпидемии", - подчеркнул Клюге.

Ранее в четверг, напоминают СМИ, европейское подразделение ВОЗ сообщило, что количество случаев коронавируса в регионе перешагнуло отметку в 10 млн. При этом в сферу ответственности этого подразделения ВОЗ входит и Россия, и страны Центральной Азии - всего 53 государства, отмечают СМИ.

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Тэги: ВОЗ, ЕВРОПА, КАРАНТИН, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]