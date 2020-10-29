Внешние силы не должны вмешиваться в конфликт в Нагорном Карабахе - О Брайен

Вашингтон обращается с призывом ко всем внешним силам не вмешиваться в конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе, заявил в четверг советник по национальной безопасности президента США Роберт ОБрайен.
"Мы призываем все внешние стороны воздержаться от вмешательства и присоединиться к США и выступить за возвращение к переговорам, проводимым сопредседателями Минской группы", - приводит в твиттере слова ОБрайена Совет национальной безопасности США.
О Брайен подчеркнул, что не существует "военного решения конфликта" в Нагорном Карабахе.
Советник отметил, что сегодня провел телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном, в ходе которого "вновь заявил о необходимости для Азербайджана и Армении выполнять свои обязательства по прекращению огня".
Он констатировал, что основную часть потерь несет армянская сторона.
"Люди обеих стран сильно страдают, основная тяжесть потерь приходится на народ Армении, который сталкивается с наступательными военными операциями", - заявил ОБрайен.
"Наши молитвы со многими убитыми и ранеными армянами и азербайджанцами", - добавил советник.
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