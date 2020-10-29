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Карабахский конфликт 29.10.2020 23:41

Внешние силы не должны вмешиваться в конфликт в Нагорном Карабахе - О Брайен

Вашингтон обращается с призывом ко всем внешним силам не вмешиваться в конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе, заявил в четверг советник по национальной безопасности президента США Роберт ОБрайен.

"Мы призываем все внешние стороны воздержаться от вмешательства и присоединиться к США и выступить за возвращение к переговорам, проводимым сопредседателями Минской группы", - приводит в твиттере слова ОБрайена Совет национальной безопасности США.

О Брайен подчеркнул, что не существует "военного решения конфликта" в Нагорном Карабахе.

Советник отметил, что сегодня провел телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном, в ходе которого "вновь заявил о необходимости для Азербайджана и Армении выполнять свои обязательства по прекращению огня".

Он констатировал, что основную часть потерь несет армянская сторона.

"Люди обеих стран сильно страдают, основная тяжесть потерь приходится на народ Армении, который сталкивается с наступательными военными операциями", - заявил ОБрайен.

"Наши молитвы со многими убитыми и ранеными армянами и азербайджанцами", - добавил советник.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, КАРАБАХ, КОНФЛИКТ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]