Внешние силы не должны вмешиваться в конфликт в Нагорном Карабахе - О Брайен

Вашингтон обращается с призывом ко всем внешним силам не вмешиваться в конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе, заявил в четверг советник по национальной безопасности президента США Роберт ОБрайен.

"Мы призываем все внешние стороны воздержаться от вмешательства и присоединиться к США и выступить за возвращение к переговорам, проводимым сопредседателями Минской группы", - приводит в твиттере слова ОБрайена Совет национальной безопасности США.

О Брайен подчеркнул, что не существует "военного решения конфликта" в Нагорном Карабахе.

Советник отметил, что сегодня провел телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном, в ходе которого "вновь заявил о необходимости для Азербайджана и Армении выполнять свои обязательства по прекращению огня".

Он констатировал, что основную часть потерь несет армянская сторона.

"Люди обеих стран сильно страдают, основная тяжесть потерь приходится на народ Армении, который сталкивается с наступательными военными операциями", - заявил ОБрайен.

"Наши молитвы со многими убитыми и ранеными армянами и азербайджанцами", - добавил советник.