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СНГ 30.10.2020 11:45

Президент Украины предложил прекратить полномочия судей Конституционного суда

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект, согласно которому прекращаются полномочия всех действующих судей Конституционного суда Украины.

Проект закона №4288 "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" зарегистрирован на сайте парламента.

Президент Украины предлагает признать решение Конституционного суда от 27 октября 2020 года "ничтожным (который не создает правовых последствий) в связи с тем, что оно было принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".

Президент предложил уволить всех судей, которые приняли решение 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей. Кроме того, Зеленский предложил вернуть редакцию закона "О предупреждении коррупции" и Уголовного кодекса, действовавших до решения КС от 27 октября.

По словам народного депутата фракции "Слуга народа" Виталия Безгина, документ содержит два ключевых новшества: "Антикоррупционные институты продолжают работу в формате до последнего решения КС. То есть декларирование работает в полном объеме. Полномочия состава КС прекращаются!" - написал Безгин в пятницу утром в фейсбуке.

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Тэги: УКРАИНА, КС, СУДЬИ, УВОЛЬНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]