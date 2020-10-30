Президент Украины предложил прекратить полномочия судей Конституционного суда

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект, согласно которому прекращаются полномочия всех действующих судей Конституционного суда Украины.
Проект закона №4288 "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" зарегистрирован на сайте парламента.
Президент Украины предлагает признать решение Конституционного суда от 27 октября 2020 года "ничтожным (который не создает правовых последствий) в связи с тем, что оно было принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".
Президент предложил уволить всех судей, которые приняли решение 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей. Кроме того, Зеленский предложил вернуть редакцию закона "О предупреждении коррупции" и Уголовного кодекса, действовавших до решения КС от 27 октября.
По словам народного депутата фракции "Слуга народа" Виталия Безгина, документ содержит два ключевых новшества: "Антикоррупционные институты продолжают работу в формате до последнего решения КС. То есть декларирование работает в полном объеме. Полномочия состава КС прекращаются!" - написал Безгин в пятницу утром в фейсбуке.
Армянские военные обстреливают Губадлинский район с территории Армении – Минобороны Азербайджана
Минобороны Армении заявляет о подготовке первой женской роты для участия в боях в Карабахе
Минобороны Азербайджана опровергло информацию об атаках и потерях на севере Нагорного Карабаха
Убыток Range Resources в III кв. вырос в 25 раз на фоне падения цен и потерь по финансовым инструментам
С терминала Джейхан в Турции в январе-октябре отгружено более 177 млн баррелей нефти, транспортированной по БТД – BOTAS
Bank Respublika увеличил в январе-сентябре капитал почти на 6%
В Азербайджане с 27 сентября в результате обстрелов ВС Армении погибли 9 школьников – министр образования
Число заражений COVID-19 в мире достигло 45 млн - университет Джонса Хопкинса
Общенациональный карантин из-за COVID-19 должен быть лишь крайней мерой - ВОЗ
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Что предвещает освобождение оккупированных территорий для экономики Азербайджана
AccessBank проводит в филиалах тренинги по повышению навыков гражданской обороны
«Помощь», предоставляемая Армении служит финансированию оккупации
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение