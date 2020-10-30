Президент Украины предложил прекратить полномочия судей Конституционного суда

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект, согласно которому прекращаются полномочия всех действующих судей Конституционного суда Украины.

Проект закона №4288 "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" зарегистрирован на сайте парламента.

Президент Украины предлагает признать решение Конституционного суда от 27 октября 2020 года "ничтожным (который не создает правовых последствий) в связи с тем, что оно было принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".

Президент предложил уволить всех судей, которые приняли решение 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей. Кроме того, Зеленский предложил вернуть редакцию закона "О предупреждении коррупции" и Уголовного кодекса, действовавших до решения КС от 27 октября.

По словам народного депутата фракции "Слуга народа" Виталия Безгина, документ содержит два ключевых новшества: "Антикоррупционные институты продолжают работу в формате до последнего решения КС. То есть декларирование работает в полном объеме. Полномочия состава КС прекращаются!" - написал Безгин в пятницу утром в фейсбуке.