Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

29.10 $/bbl   WTI 36.17 -1.22 Brent 37.65 -1.47

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 30.10.2020 11:13

Премьер Армении назвал ввод российских миротворцев в Карабах оптимальным решением конфликта

Ввод российских миротворцев в зону карабахского конфликта мог бы быть оптимальным его решением, заявил в интервью британской газете Daily Telegraph премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Я за размещение российских миротворцев в зоне конфликта", - сказал Пашинян в интервью газете в Ереване.

"Но проблема в том, что размещение российских миротворцев в зоне конфликта должно быть приемлемым для всех сторон конфликта", - отметил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, КАРАБАХ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Армения должна прекратить просить Россию о прямом военном участии в Карабахе - президент Азербайджана Причин для задействования потенциала ОДКБ в карабахском урегулировании пока нет - МИД РФ Лавров провел в Москве отдельные встречи с коллегами из Армении и Азербайджана по вопросу прекращения огня в Карабахе - МИД РФ Глава МИД Армении прибыл в Москву с рабочим визитом Лавров заявил главам МИД Армении и Азербайджана о необходимости строгого следования заявлению о прекращении огня в Карабахе в гуманитарных целях Шойгу призвал министров обороны Азербайджана и Армении к полному соблюдению перемирия в Карабахе

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]