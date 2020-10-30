Премьер Армении назвал ввод российских миротворцев в Карабах оптимальным решением конфликта

Ввод российских миротворцев в зону карабахского конфликта мог бы быть оптимальным его решением, заявил в интервью британской газете Daily Telegraph премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Я за размещение российских миротворцев в зоне конфликта", - сказал Пашинян в интервью газете в Ереване.

"Но проблема в том, что размещение российских миротворцев в зоне конфликта должно быть приемлемым для всех сторон конфликта", - отметил он.