Премьер Армении назвал ввод российских миротворцев в Карабах оптимальным решением конфликта

Ввод российских миротворцев в зону карабахского конфликта мог бы быть оптимальным его решением, заявил в интервью британской газете Daily Telegraph премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Я за размещение российских миротворцев в зоне конфликта", - сказал Пашинян в интервью газете в Ереване.
"Но проблема в том, что размещение российских миротворцев в зоне конфликта должно быть приемлемым для всех сторон конфликта", - отметил он.
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