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СНГ 30.10.2020 12:18

Число заболевших Covid-19 в Украине за сутки превысило восемь тысяч человек, это новый рекорд

На Украине за сутки зафиксированы 8312 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, умерли 173 пациента.

По данным сайта системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, эти показатели являются максимальными с начала пандемии.

29 октября были зарегистрированы 7342 случаев заболевания COVID-19 за сутки, 28 октября - 7474.

Количество заболевших с начала эпидемии на Украине составило 378 729 человек, летальных исходов - 7 041, выздоровели 155 026 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]