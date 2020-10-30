Число заболевших Covid-19 в Украине за сутки превысило восемь тысяч человек, это новый рекорд

На Украине за сутки зафиксированы 8312 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, умерли 173 пациента.
По данным сайта системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, эти показатели являются максимальными с начала пандемии.
29 октября были зарегистрированы 7342 случаев заболевания COVID-19 за сутки, 28 октября - 7474.
Количество заболевших с начала эпидемии на Украине составило 378 729 человек, летальных исходов - 7 041, выздоровели 155 026 человек.
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