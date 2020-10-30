Что предвещает освобождение оккупированных территорий для экономики Азербайджана

Комментарий от Центра Анализа Экономических Реформ и Коммуникации

Aзербайджанский народ переживает один из самых памятных и славных периодов в своей истории. Под стратегическим руководством Верховного Главнокомандующего, президента Ильхама Алиева, на наших глазах, в онлайн режиме, если можно так выразиться, азербайджанская армия, каждодневно устанавливает истины, которые в свое время кому-то казались заоблачными, принося радость горюющим многие годы людям, вынужденно переселенным с оккупированных территорий.

Во время, когда каждый день несет добрые вести об освобождении новых земель, наступил момент написать об экономическом потенциале территорий, отделенных от Азербайджана в течение 27 лет, и название которых выгравированы в памяти каждого азербайджанца. Конечно же, историческая и культурная значимость этих территорий в разы превыше для азербайджанце, чем экономические ценности. И последние события есть тому подтверждение.

Не секрет, что 2020 год был тяжелым для всех стран мира. Пандемия, мировой экономический кризис оказали серьезное воздействие на экономическое состояние большинства стран, которые были вынуждены отложить свою запланированную широкомасштабную политику и сбалансировать свои затраты. Однако, несмотря на любые экономические, социальные сложности и трудности, связанные со здравоохранением, материальный ущерб, нанесенный войной, а также многочисленные и разнообразные финансовые затраты, государство и народ Азербайджана отразили агрессию и начали контрнаступательную операцию для освобождения своих земель.

Это еще раз демонстрирует превосходство историко-культурных ценностей и истин для Азербайджанского государства. Однако наряду с исторической и культурной ценностями освобожденные территории обладают богатым экономическим потенциалом. И новая экономическая ценность, которая будет создана путем интеграции этих территорий в экономику страны, во много раз превысит все финансовые затраты, которые азербайджанское государство несло и будет нести без колебаний и особой финансовой напряженности.

Если говорить точнее, в чем заключается экономический потенциал территорий, освобожденных от оккупации? Естественно, невозможно раскрыть все широкие возможности этих территорий в формате статьи. При этом, мы можем рассмотреть основные параметры оккупированных территорий.

В 1989-1993 годах Нагорный Карабах и окружающие его Лачинский, Кельбаджарский, Губадлинский, Зангиланский, Джебраилский, Агдамский (большая часть районного центра и территории) и Физулинский (большая часть районного центра и территории) административные районы, принадлежащие Азербайджанской Республике, были оккупированы Арменией, и в результате грабежей и неэффективной эксплуатации, осуществляемых со времен начала оккупации до сегодняшнего дня, инфраструктура региона была сведена к нулю. По этой причине, в начале будущие работы по восстановлению должны включать создание общей инфраструктуры (дороги, газ, вода, электричество, коммуникации) и основных жилищных условий, а затем уже должен быть осуществлен переход к проектам экономического развития.

Природный ландшафт и туристический потенциал региона

В оккупированном регионе распространены различные памятники природы, редкие виды растений и животных. Оккупированная горная зона Малого Кавказа является крупным лесным регионом Азербайджана. Общая лесная площадь региона составляет около 246,7 тысяч гектаров, в том числе 13197 гектаров ценных лесов. В данный момент площадь особо охраняемых природных территорий в нашей стране доведена до 890 тысяч гектаров, а 42997 гектаров из них находятся под армянской оккупацией.

В целях защиты природного ландшафта, редкой флоры и фауны на оккупированных территориях Малого Кавказа в свое время был создан ряд заповедников и заказников. Среди них можно отметить Баситчаский заповедник и Лачинский заказник. Баситчайский заповедник был создан в 1974 году на юго-западе Азербайджана в Баситчайском ущелье, расположенном на территории освобожденного на днях Зангилана. Площадь заповедника составляет 107 гектаров. Здесь охраняется восточный платан. Платановый лес простирается вдоль реки на 12 километров. Возраст деревьев, растущих в этом заповеднике, достигали 500 лет. Восточный платан был занесен в «Красную книгу».

Лачинский заказник был основан в 1961 году в оккупированном Лачинском районе Азербайджана. Площадь заказника составляет 21,4 тысяч гектаров. В заказнике охраняли горных козлов, косуль, кабанов, турачей и куропаток. В то же время чарующая природа города Шуша, расположенного в Нагорном Карабахе, благоприятна для развития туризма. Цветок хары-бюльбюль, произрастающий только лишь в Шушинском районе Азербайджана, является символом Карабаха.

Промышленный потенциал региона

В советское время Нагорный Карабах развивался в тесной экономической связи с равнинной частью Карабаха и другими экономическими регионами Азербайджана. Дороги, проходящие во всех направлениях, тесно связывали эти два района с экономической точки зрения. Оккупация Нагорного Карабаха армянами и отделение его от других районов Азербайджана создали очень серьезные проблемы для населения и хозяйства региона. В течение многих лет подавляющее большинство предприятий, расположенных на территории Нагорного Карабаха, функционировали на основе топлива, сырья и материалов, импортируемых из районов Азербайджана, а многие работали в качестве филиалов крупных предприятий Баку.

В 1985 году всего лишь 8% коконного сырья, поступающего в Шелковый комбинат в Ханкенди, производилось в Нагорном Карабахе, а оставшиеся 92% привозились из других районов Азербайджана. В то время как в 1986 году только 0,3% экономических отношений Нагорно-Карабахской области и 1,4% импорта приходилось на долю Армянской ССР, 33,3% продукции, произведенной в бывшей области, реализовалось в остальной части Азербайджана.

В свое время центр Нагорно-Карабахской автономной области город Ханкенди был напрямую тесно связан с железными и автомобильными дорогами Азербайджана и в целом с транспортно-коммуникационной системой республики. Расстояние от Ханкенди до Баку по железной дороге составляет 392 км. Учитывая, что это очень важный фактор для будущего развития региона, в инфраструктурных проектах можно использовать карты транспортной логистики советских времен. Естественно, что в результате армянской агрессии единая транспортно-коммуникационная система, действующая на оккупированных территориях в течение многих лет, разрушена и приведена в непригодное состояние.

В этой статье промышленный потенциал этой зоны рассматривается с 4-х углов, а существующие другие аспекты развития будут раскрыты в будущем, после проведения еще больших исследований. Таким образом, первоначальный обзор показывает, что водные ресурсы, электроэнергия, возможности развития рекреационной промышленности и богатые месторождения полезных ископаемых составляют каркас промышленного потенциала освобожденных территорий.

Возможности водоснабжения региона

Изменение климата и связанная с этим нехватка воды является одной из самых актуальных проблем во всем мире. Проблема нехватки воды важна также и для Азербайджана. Не секрет, что водные ресурсы страны ограничены по объективным географическим причинам, а основные источники находятся в соседних странах. Для обеспечения эффективного использования водных ресурсов в стране действует Государственная комиссия, созданная Указом Президента Азербайджанской Республики от 15 апреля 2020 года.

В этом контексте богатые водные ресурсы освобожденных территорий имеют особое значение для промышленности и сельского хозяйства страны. Сарсангское водохранилище было построено в 1976 году на реке Тертерчай на территории Агдеринского (в настоящий момент Тертерского) района. Его общая емкость составляет 560 млн. м³, а высота плотины - 125 м. По высоте плотины Сарсангское водохранилище считается водохранилищем с одной из самых высоких плотин в стране.

Полное освобождение Агдеринского района, в котором расположено Сарсангское водохранилище, создаст возможность обеспечить поливной водой земли в 6 районах (Тертерском, Агдамском, Бардинском, Геранбойском, Евлахском и Агджабадинском) общей площадью до 100 тысяч гектаров. Следует отметить, что, помимо Сарсангского водохранилища в оккупированной зоне, есть еще водохранилища общей емкостью в 80 млн. м³. Их включение в экономику страны может создать условия для орошения еще 15 тысяч гектаров земли.

Кроме того, освобождение Худаферинского водохранилища, расположенного на территории Джебраила и Зангилана, означает орошение 75 тысяч гектаров новых земель и улучшение орошения существующих орошаемых земель. По некоторым оценкам, объем этого водоема составляет 1,6 млрд. кубометров.

Также есть предположение, что в регионе расположены 11 подземных источников питьевой воды, что означает снабжение питьевой водой в объеме 1 миллион 986 тысяч м3/день.

Энергетические ресурсы региона

Основное производство электроэнергии в регионе приходится на водосбор и водоснабжение. Конечно же, подразумеваются Сарсангская и Худаферинская ГЭС.

Сарсангская ГЭС, также известная как Тертерская ГЭС, - это гидроэлектростанция, построенная в 1976 году на реке Тертер на территории бывшего Агдеринского (ныне Тертерского) района. В настоящее время гидроэлектростанция, состоящая из двух турбин, каждая мощностью 25 МВт, находится в крайне неудовлетворительном состоянии. После ремонта станции производственные мощности могут быть дополнительно увеличены и использованы для удовлетворения потребностей прилегающих районов в электроэнергии.

Худаферинская ГЭС строится на реке Араз в соответствии с соглашением, подписанным между Ираном и Азербайджаном. Так, в феврале 2016 года между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Исламской Республики Иран подписано Соглашение о сотрудничестве в продолжении строительства, эксплуатации, использовании энергетических и водных ресурсов гидроузлов и гидроэлектростанций «Худаферин» и «Девичья башня» на реке Араз». Суммарная мощность электростанций на реке Араз может достигать 280 мегаватт. Реализация этих проектов может принести Азербайджану 368 миллионов киловатт/час электроэнергии в год.

Ясно, что Сарсангская и Худаферинская ГЭС будут активно использоваться в улучшении энергообеспечения окружающих районов и восстановлении освобожденных территорий. А в целом, присоединение этих электростанций к энергетической системе страны наряду с увеличением мощности, означают географическую диверсификацию источников, то есть уменьшение нагрузки на Абшерон, Ширван и Мингячевир, а также повышение доли альтернативной (возобновляемой) энергии в общем объеме производства.

Возможности рекреационной промышленности региона

Предполагается, что 39,6% общих геологических запасов минеральных вод Азербайджана приходится на долю оккупированных районов.

На оккупированных территориях имеется около 120 месторождений минеральных вод различного состава и лечебного значения. В других измерениях это означает снабжение минеральной водой в объеме 7805 м3 / сутки.

Среди них особенное внимание привлекают Юхары и Ашагы Истису, Багырсаг, Кешдак в Кельбаджарском районе, Илыгсу, Минкенд в Лачинском районе, Туршсу, Сырлан в Шушинском районе и другие минеральные воды.

Минеральные воды Истису, расположенные на территории Кельбаджарского района, отличаются своим благоприятным газовым и химическим составом, высокой температурой, большим природным запасом. Как и в 80-х годах прошлого века, на источнике Истису можно возродить крупный курорт и индустрию розлива минеральной воды. Раньше этот завод производил 800 тысяч литров воды в сутки. Минеральный источник Туршсу находится на расстоянии 17 км от азербайджанского города Шуша. Водой из Туршсу лечили различные внутренние болезни, а по водопроводу подавали воду в город Шуша.

Итак, запасы минеральной воды региона могут способствовать созданию новых обрабатывающих мощностей в питьевой промышленности и современного хаба в треугольнике питьевая промышленность/туризм/рекреация.

Потенциал пищевой промышленности региона

В результате военного посягательства Армении было оккупировано 1,7 миллионов гектаров территории Азербайджанской Республики. Большинство из этих земель подходят для выращивания различных видов сельскохозяйственной продукции. Переработка этой продукции позволит появиться новым мощностям в пищевой промышленности и сформировать надежную базу снабжения.

Минерально-сырьевой потенциал региона

На оккупированных территориях находятся 155 месторождений различных типов полезных ископаемых, включая: 5 месторождений золота, 6 месторождений ртути, 2 месторождения меди, по 1-му месторождению свинца и цинка, 19 месторождений облицовочного камня, 10 месторождений пиленого камня, 4 месторождения цементного сырья, 13 месторождений различных видов строительных камней, 1 месторождение содового сырья , 21 месторождение пемзы и вулканического пепла, 10 месторождений глины, 9 месторождений песчано-гравийных пород, 5 месторождений строительного песка, 9 месторождений гипса, ангидрида и глиногипса, 1 месторождение перлита, 1 месторождение обсидиана, 3 месторождения вермикулита, 14 месторождений цветных и декоративных камней (агат, жасмин, оникс, кад, пефритоид и др.).

Среди месторождений, в которых были обнаружены перечисленные виды полезных ископаемых можно назвать следующие: Гызылбулаг, Мехмана, Демирли, Джанъятаг-Гюльятаг, Агдерк, Шорбулаг, Шуша, Ширлан, Туршсу, Ходжалы, Заринбах, Агчай, Ханкенди, Эдиш, Ходжавенд, Сеюдлу, Агдуздаг, Тутун, Агъятаг, Левчай, Килсали, Кешдек, Кечельдаг, Челли, Юхары Истису, Ашагы Истусу, Мозчай, Готурлу, Чилказ, Нарзанлы, Ахмедли, Ходжаз, Лачин, Новрузлу, Юхары Акарачай, Гушчу, Минкенд, Хаджилы, Ханлыг, Губадлы, Веджнали, Бартаз, Охчучай, Зангилан, Шарифан, Тулуз, Гараджали, Солтанлы, Чахмахчай, Гойерчин-Вейсаллы, Минбашили, Агтепе, Джафарабад, Шахвердилер, Чахмахгая, Довлетъярлы, Дилаегерди, Кюрдмахмудлу, Гуручай, Шахбулаг, Гюлаблы, Чобандаг, Бойахмедли, Шахбулаг, Агдам, Гаргарчай, Хачинчай и т.д.

В указанных месторождениях были обнаружены полезные ископаемые, имеющую большую значимость для развития экономики. Среди них можно перечислить следующие полезные ископаемые с подтвержденной промышленной значимостью: 132,6 тонны золота, 37,3 тысяч тонн свинца, 189 миллионов м3 пиленого камня, 1 миллион 526 тысячи тонн гипса, 18 миллионов 432 тысячи м3 облицовочного камня, 23 миллиона 243 тысячи м3глины, 57 миллионов ​​965 тысячи тонн строительного камня, 96 миллионов 987 тысяч тонн песчано-гравийной породы, 1898,4 тонны ртути, 4 миллиона 473 тысячи м3 перлита, 2 миллиона 144 тысячи м3 пемзы, 129 миллиона 833 тысячи м3 известняка для производства соды, 147 миллионов ​​108 тысячи тонн цементного сырья и др.

В области распространены месторождения редких и ценных полезных ископаемых. Запасы значительных медно-цинковых руд сосредоточены на месторождениях Мехмана в восточной части Малого Кавказа. Здесь в свое время изучены месторождения руд, готовые к эксплуатации. Промышленно важные запасы ртути находятся в Шорбулаге и Агъятаге Кельбаджарского района.

Оккупированные территории очень богаты различными видами строительных материалов, которые имеют большое значение в промышленности и строительстве Азербайджана. Большие запасы таких материалов есть на месторождениях Чобандаг (140 миллионов тонн известняка, 20 миллионов тонн глины), Шахбулаг (25 миллионов тонн глины), Бойахмедли (45 миллионов тонн глины) и других, расположенных в Агдамском районе. Также крупные месторождения крупного строительного камня находятся в Ханкенди, а мрамора - в Харове.

В данной таблице представлены список полезных ископаемых по отдельным оккупированным районам:

Название района Виды полезных ископаемых Агдере Золото, свинец, цинк, медь, пиленый камень, глиногипс Шуша Облицовочный камень, глина, строительный камень Ходжалы Глина, облицовочный камень, песок и гравий Ходжавенд Облицовочный камень, строительный камень Кельбаджар Золото, ртуть, пиленый камень, глина, перлит, песчано-гравийные породы, строительные камни, облицовочные камни, цветные камни (обсидиан, оникс, пефритоид, лиственит) Лачин Ртуть, пиленый камень, облицовочный камень, строительный камень, глина, песчано-гравийная порода, пемза, вермикулит, вулканический пепел, агат, нефрит Губадлы Пиленый камень, глина, строительный камень, облицовочный камень, цветной камень Зангилан Золото, серебро, облицовочный камень, известняк, глина, строительный камень, песок и гравий Джебраил Пиленый камень, глина, песок, цемент, глиногипс, строительный камень, гипс, ангидрид, пемза, вулканический пепел, цветные камни (нефрит, кальцедоний) Физули Пиленый камень, глина, песок и гравий Агдам Пиленый камень, облицовочный камень, цементное сырье, глина, песок и гравий

Конечно, информация по указанным выше минералам в некотором смысле относительна, и на следующем этапе нужно провести оценку всех месторождений, уточнить цифры, относящиеся к советскому периоду. Следует принимать во внимание, что за последние 30 лет территории были разграблены. Помимо этого, появились новые методы проведения оценки. Также следует разработать новую геологическую карту полезных ископаемых региона.

По первоначальному обзору следует, что будущая эксплуатация полезных ископаемых может быть проведена по 3 блокам: цветные металлы и цветная металлургия, строительные материалы, а также редкие металлы. Цветные металлы и строительные материалы – области типичные для традиционной экономики, и имеющиеся ресурсы позволят создать новые мощности в этих областях. Во время проведения работ можно основываться на исследования, проведенные в этих областях в советское время, и на первичную инфраструктуру (в зависимости от наличия). Вдобавок, могут быть проведены исследования и геологические работы касательно наличия в регионе редких металлов, широко используемых в высоких технологиях.