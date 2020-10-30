Минобороны Азербайджана опровергло информацию об атаках и потерях на севере Нагорного Карабаха

Министерство обороны Азербайджана опровергает заявление армянской стороны об атаках азербайджанских военных на армянские позиции в Нагорном Карабахе.
«СМИ Армении со ссылкой на официального представителя министерства обороны Армении распространили информацию об атаке вооруженных сил Азербайджана и о якобы имеющихся потерях. Официально заявляем, что эта новость является дезинформацией, и подразделения азербайджанской армии не предпринимали никаких атак», - говорится в сообщении Минобороны.
Ранее армянская сторона заявила, что вооруженные силы Азербайджана пытались атаковать на севере Нагорного Карабаха и были отбиты.
Б.Рустамбеков
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