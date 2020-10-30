Минобороны Армении заявляет о подготовке первой женской роты для участия в боях в Карабахе

Первая женская рота проходит подготовку для участия в боевых действиях против ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе, сообщил в пятницу представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

"Первая женская рота проходит подготовку", - сообщил Ованнисян на своей странице в фейсбуке. Он также опубликовал соответствующие фотографии.

Ранее супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян сообщила о намерении отправиться в зону карабахского конфликта.