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Карабахский конфликт 30.10.2020 11:39

Минобороны Армении заявляет о подготовке первой женской роты для участия в боях в Карабахе

Первая женская рота проходит подготовку для участия в боевых действиях против ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе, сообщил в пятницу представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

"Первая женская рота проходит подготовку", - сообщил Ованнисян на своей странице в фейсбуке. Он также опубликовал соответствующие фотографии.

Ранее супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян сообщила о намерении отправиться в зону карабахского конфликта.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, ЖЕНЩИНЫ, РОТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]