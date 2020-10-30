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Макроэкономика 30.10.2020 11:42

ЦБ Азербайджана сохранил учетную ставку на уровне 6,5%

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял решение о сохранении учетной на уровне 6,5%, заявил в пятницу на онлайн пресс-конференции председатель Центрального банка Эльман Рустамов.

Нижний порог процентного коридора сохранен на уровне 6%, верхний – на уровне 7%.

Данное решение вступило в силу с 30 октября.

«Несмотря на то, что инфляционные ожидания проявляют тенденцию к снижению, вторая волна пандемии коронавируса, неутешительные прогнозы по темпам роста мировой экономики, а также снижение цен на нефть ограничивает возможности снижения учетной ставки», - сказал глава банка.

По оценкам ЦБА, следующие решения по параметрам процентного коридора будут приняты в соответствии с изменением баланса рисков, выравнивания приоритетов для поддержки экономической деятельности с целями макроэкономической стабильности.

«Центральный банк продолжит принимать все возможные меры в соответствии со своим мандатом для поддержания макроэкономической и финансовой стабильности в стране и удержании инфляции в пределах заявленного целевого показателя», - отметил Рустамов.

Следующее заседание ЦБА по параметрам учетной ставки запланировано на 18 декабря.

А. Мамедов

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Тэги: ЦБ, СТАВКА, УЧЕТНАЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]