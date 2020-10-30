ЦБ Азербайджана сохранил учетную ставку на уровне 6,5%

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял решение о сохранении учетной на уровне 6,5%, заявил в пятницу на онлайн пресс-конференции председатель Центрального банка Эльман Рустамов.

Нижний порог процентного коридора сохранен на уровне 6%, верхний – на уровне 7%.

Данное решение вступило в силу с 30 октября.

«Несмотря на то, что инфляционные ожидания проявляют тенденцию к снижению, вторая волна пандемии коронавируса, неутешительные прогнозы по темпам роста мировой экономики, а также снижение цен на нефть ограничивает возможности снижения учетной ставки», - сказал глава банка.

По оценкам ЦБА, следующие решения по параметрам процентного коридора будут приняты в соответствии с изменением баланса рисков, выравнивания приоритетов для поддержки экономической деятельности с целями макроэкономической стабильности.

«Центральный банк продолжит принимать все возможные меры в соответствии со своим мандатом для поддержания макроэкономической и финансовой стабильности в стране и удержании инфляции в пределах заявленного целевого показателя», - отметил Рустамов.

Следующее заседание ЦБА по параметрам учетной ставки запланировано на 18 декабря.

А. Мамедов