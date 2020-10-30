ЦБ Азербайджана инфляцию по итогам 2020г прогнозирует не выше 3%

Центральный банк Азербайджана прогнозирует инфляцию в Азербайджане по итогам 2020 года на уровне 2,8%-3%, заявил председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов.

«Согласно обновленным в октябре прогнозам инфляция в Азербайджане в 2020 году прогнозируется в диапазоне 2,8%-3%, а в 2021 году - на уровне 3,6%-4%», - заявил Рустамов в пятницу на онлайн пресс-конференции.

А.Мамедов