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Финансы 30.10.2020 12:12

Ситуация в банковском секторе Азербайджана лучше, чем прогнозировалось по итогам мартовских стресс-тестов - Рустамов

Ситуация в банковском секторе Азербайджана лучше, чем прогнозировалась, заявил председатель Центрального банка Эльман Рустамов.

«Сегодня мы продолжаем проводить обширный и глубокий анализ ситуации на банковском рынке по итогам 9 месяцев. Думаю, что в ближайшие дни мы сможем предоставить общественности более подробные данные. Могу сказать, что ситуация лучше, чем мы прогнозировали по итогам стресс-тестов в марте. Сохраняется двойной капитальный буфер», - заявил Рустамов в пятницу на пресс-конференции.

А.Мамедов

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Тэги: БАНКИ, СИТУАЦИЯ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]