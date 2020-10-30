Ситуация в банковском секторе Азербайджана лучше, чем прогнозировалось по итогам мартовских стресс-тестов - Рустамов

Ситуация в банковском секторе Азербайджана лучше, чем прогнозировалась, заявил председатель Центрального банка Эльман Рустамов.

«Сегодня мы продолжаем проводить обширный и глубокий анализ ситуации на банковском рынке по итогам 9 месяцев. Думаю, что в ближайшие дни мы сможем предоставить общественности более подробные данные. Могу сказать, что ситуация лучше, чем мы прогнозировали по итогам стресс-тестов в марте. Сохраняется двойной капитальный буфер», - заявил Рустамов в пятницу на пресс-конференции.

А.Мамедов