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Наука и образование 30.10.2020 12:16

В Азербайджане с 27 сентября в результате обстрелов ВС Армении погибли 9 школьников – министр образования

Жертвами ракетно-артиллерийских обстрелов со стороны ВС Армении населенных пунктов Азербайджана стали 9 школьников, заявил министр образования Эмин Амруллаев.

«За месяц обстрелов в результате армянской агрессии погибли 9 учеников. Эти дети учились и жили в районах, находящихся вдалеке от зоны боевых действий», - отметил Амруллаев на брифинге в пятницу.

По его словам, в результате армянских обстрелов полностью в непригодное состояние пришли около 50 школ.

Как сообщалось ранее, с 27 сентября в результате армянских обстрелов погибли 91 мирный житель в Азербайджане, порядка 400 человек получили ранения.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНОБРАЗОВАНИЯ, АРМЕНИЯ, УЧЕНИКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]