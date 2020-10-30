В Азербайджане с 27 сентября в результате обстрелов ВС Армении погибли 9 школьников – министр образования

Жертвами ракетно-артиллерийских обстрелов со стороны ВС Армении населенных пунктов Азербайджана стали 9 школьников, заявил министр образования Эмин Амруллаев.

«За месяц обстрелов в результате армянской агрессии погибли 9 учеников. Эти дети учились и жили в районах, находящихся вдалеке от зоны боевых действий», - отметил Амруллаев на брифинге в пятницу.

По его словам, в результате армянских обстрелов полностью в непригодное состояние пришли около 50 школ.

Как сообщалось ранее, с 27 сентября в результате армянских обстрелов погибли 91 мирный житель в Азербайджане, порядка 400 человек получили ранения.

Х.Насирзаде