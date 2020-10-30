ВВП Грузии за 9 месяцев снизился на 5%, в сентябре - лишь на 0,7%

Объем валового внутреннего продукта (ВВП) Грузии в январе-сентябре 2020 года снизился, по предварительным данным, на 5% по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики.
В третьем квартале текущего года ВВП сократился на 3,8% к уровню июля-сентября прошлого года, в том числе в сентябре в годовом измерении - на 0,7% (в августе и июле снижение составляло 5,3% и 5,5% соответственно).
По информации статслужбы, в прошлом месяце зафиксировано снижение в секторах транспорта и складирования, обеспечения средствами размещения и общественного питания, в сфере искусства, развлечения и отдыха, строительства, профессиональной, научной и технической деятельности, информации и коммуникации. Экономический рост был отмечен в перерабатывающей и горнодобывающей промышленности, в секторе торговли и финансовой деятельности.
Как сообщалось ранее, правительство Грузии в июне скорректировало госбюджет страны на 2020 год, параметры которого из-за пандемии COVID-19 были изменены в соответствии с прогнозируемым падением ВВП на 4% против ранее ожидавшегося роста на 4,5%. В октябре прогноз падения экономики в этом году был ухудшен до 4,9%.
Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует снижение ВВП Грузии в 2020 году на 5%, Всемирный банк (ВБ) - на 6%, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Азиатский банк развития (АБР) - на 5%.
ВВП Грузии в 2019 году вырос на 5,1% после роста на 4,8% годом ранее.
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