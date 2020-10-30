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Макроэкономика 30.10.2020 16:39

ВВП Грузии за 9 месяцев снизился на 5%, в сентябре - лишь на 0,7%

Объем валового внутреннего продукта (ВВП) Грузии в январе-сентябре 2020 года снизился, по предварительным данным, на 5% по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики.

В третьем квартале текущего года ВВП сократился на 3,8% к уровню июля-сентября прошлого года, в том числе в сентябре в годовом измерении - на 0,7% (в августе и июле снижение составляло 5,3% и 5,5% соответственно).

По информации статслужбы, в прошлом месяце зафиксировано снижение в секторах транспорта и складирования, обеспечения средствами размещения и общественного питания, в сфере искусства, развлечения и отдыха, строительства, профессиональной, научной и технической деятельности, информации и коммуникации. Экономический рост был отмечен в перерабатывающей и горнодобывающей промышленности, в секторе торговли и финансовой деятельности.

Как сообщалось ранее, правительство Грузии в июне скорректировало госбюджет страны на 2020 год, параметры которого из-за пандемии COVID-19 были изменены в соответствии с прогнозируемым падением ВВП на 4% против ранее ожидавшегося роста на 4,5%. В октябре прогноз падения экономики в этом году был ухудшен до 4,9%.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует снижение ВВП Грузии в 2020 году на 5%, Всемирный банк (ВБ) - на 6%, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Азиатский банк развития (АБР) - на 5%.

ВВП Грузии в 2019 году вырос на 5,1% после роста на 4,8% годом ранее.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ВВП, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]