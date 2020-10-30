Лукашенко предупредил протестующих об ужесточении реакции властей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил участников акций протеста в стране, что в ответ на их действия последует жесткая реакция силовых структур, так как "отступать им некуда".
"Те, кто сегодня выходит на железную дорогу, те, кто вешает фашистские знамена на линии электропередачи, словом, те, кто сегодня пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем", - сказал Лукашенко на встрече с коллективом МВД в пятницу. Его цитирует госагентство БелТА.
"Если кто-то прикоснется к военнослужащему (я уже замечание делал генералам), он должен уйти оттуда как минимум без рук. Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность. Дальше - все. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Кто готов, будем действовать", - подчеркнул он.
"Мы терпели. Я сразу обозначил: есть красные линии. И не дай бог кто-то их переступит. Они их переступили по многим направлениям", - сказал Лукашенко.
По его мнению, организаторы и участники несанкционированных акций в Белоруссии "уже прошли по методичке цветных революций семь или восемь различных этапов, подойдя к последним, которые характеризуются радикализацией".
В данной связи он считает, что необходимо реагировать "красиво, чтобы комар носа не подточил".
"Мы сегодня живем не в вакууме. Это не середина прошлого века. Времена изменились, и вы это прекрасно видите и знаете. И только тот победит, кто имеет железную волю и терпение", - сказал Лукашенко.
В Белоруссии почти три месяца продолжаются массовые акции протеста в белорусских городах против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признает оглашенные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными, требует отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.
Наиболее массовые манифестации обычно происходят по воскресеньям, когда на улицы только в Минске выходят порядка сотни тысяч человек.
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